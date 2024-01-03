Череп гигантского морского чудовища, выкопанного на побережье Юрского периода, выставили на всеобщее обозрение. Общественность может увидеть морскую рептилию в коллекции Etches в Киммеридже в Дорсете.

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Ученые нашли колоссальный череп плиозавра

Окаменелость длиной 2 метра принадлежит плиозавру – одному из самых страшных хищников, которых когда-либо видела планета. Дэвид Аттенборо исследовал открытие в фильме BBC, вышедшем в эфир на Новый год.

Морду плиозавра обнаружил энтузиаст ископаемых на пляже у залива Киммеридж. Увидеть существо в возрасте 150 миллионов лет можно в коллекции Etches в Киммеридже в Дорсете, недалеко от места, где нашли зверя. Остальные его скелеты все еще могут быть похоронены в разваленных скалах. Есть надежда, что в конце концов его можно восстановить.

Остаток его черепа был извлечен из половины быстро разрушающейся скалы командой, которая ненадежно свисала на веревках.

Скала Дорсети, из которой вырыли динозавра

Скала Дорсети, из которой выкопали динозавра / Фото BBC Studios

Сейчас плиозавра представляют в музее, рядом с другими найденными окаменелостями юрского периода.

Это будет поразительно, особенно когда придут дети, потому что они войдут и увидят это лицом к лицу – и это должно иметь необходимый эффект,
– сказал Стив Этчес.

Череп плиозавра является одним из самых полных образцов, когда-либо найденных, и он отлично сохранился. Не нужно много воображения, чтобы увидеть, что это была бы самая лучшая машина для убийства.

Стив Этчес рядом с найденным плиозавром

Стив Этчес рядом с найденным плиозавром / Фото BBC Studios

Его огромная челюсть, похожая на крокодила, содержит 130 острых как бритва зубов, а кавернозные отверстия по обе стороны черепа были бы заполнены огромными мышцами.

Исследователи подсчитали, что его сила укуса была бы в таком же диапазоне, как у Т. Рекса, благодаря чему плиозавр получил прозвище "морской Рекс".

Челюсть найденного черепа плиозавра

Челюсть найденного черепа плиозавра / Фото BBC Studios

Вырастая до 10 – 12 метров в длину, древняя рептилия могла бы передвигаться через океан с помощью четырех огромных конечностей, похожих на весла. Поэтому, несмотря на свою массу, он бы двигался быстро.

Плиозавры были вершиной пищевой цепи. Они даже питались бы себе подобными, потому что в наших коллекциях есть кости плиозавров со следами укусов плиозавров,
– сказал Этчес.

Кроме общественного интереса к этому доисторическому зверю, исследователи также стремятся приблизиться к окаменелости. Он имеет особенности, которых не было у других плиозавров, в частности высокий гребень на голове, что свидетельствует о том, что это новый для науки вид.

Напомним, ранее исследователи обнаружили, что в Ледяном фьорде недалеко от Илулиссата в Западной Гренландии скрывается уникальная популяция кольчатых нерп, непохожих на своих родственников Этот новый вид называется тюлень Кангиа.