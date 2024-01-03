Череп гигантского морского чудовища, выкопанного на побережье Юрского периода, выставили на всеобщее обозрение. Общественность может увидеть морскую рептилию в коллекции Etches в Киммеридже в Дорсете.

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Ученые нашли колоссальный череп плиозавра

Окаменелость длиной 2 метра принадлежит плиозавру – одному из самых страшных хищников, которых когда-либо видела планета. Дэвид Аттенборо исследовал открытие в фильме BBC, вышедшем в эфир на Новый год.

Морду плиозавра обнаружил энтузиаст ископаемых на пляже у залива Киммеридж. Увидеть существо в возрасте 150 миллионов лет можно в коллекции Etches в Киммеридже в Дорсете, недалеко от места, где нашли зверя. Остальные его скелеты все еще могут быть похоронены в разваленных скалах. Есть надежда, что в конце концов его можно восстановить.

Остаток его черепа был извлечен из половины быстро разрушающейся скалы командой, которая ненадежно свисала на веревках.

Скала Дорсети, из которой выкопали динозавра / Фото BBC Studios

Сейчас плиозавра представляют в музее, рядом с другими найденными окаменелостями юрского периода.

Это будет поразительно, особенно когда придут дети, потому что они войдут и увидят это лицом к лицу – и это должно иметь необходимый эффект,

– сказал Стив Этчес.

Череп плиозавра является одним из самых полных образцов, когда-либо найденных, и он отлично сохранился. Не нужно много воображения, чтобы увидеть, что это была бы самая лучшая машина для убийства.

Стив Этчес рядом с найденным плиозавром / Фото BBC Studios

Его огромная челюсть, похожая на крокодила, содержит 130 острых как бритва зубов, а кавернозные отверстия по обе стороны черепа были бы заполнены огромными мышцами.

Исследователи подсчитали, что его сила укуса была бы в таком же диапазоне, как у Т. Рекса, благодаря чему плиозавр получил прозвище "морской Рекс".

Челюсть найденного черепа плиозавра / Фото BBC Studios

Вырастая до 10 – 12 метров в длину, древняя рептилия могла бы передвигаться через океан с помощью четырех огромных конечностей, похожих на весла. Поэтому, несмотря на свою массу, он бы двигался быстро.

Плиозавры были вершиной пищевой цепи. Они даже питались бы себе подобными, потому что в наших коллекциях есть кости плиозавров со следами укусов плиозавров,

– сказал Этчес.

Кроме общественного интереса к этому доисторическому зверю, исследователи также стремятся приблизиться к окаменелости. Он имеет особенности, которых не было у других плиозавров, в частности высокий гребень на голове, что свидетельствует о том, что это новый для науки вид.

Напомним, ранее исследователи обнаружили, что в Ледяном фьорде недалеко от Илулиссата в Западной Гренландии скрывается уникальная популяция кольчатых нерп, непохожих на своих родственников Этот новый вид называется тюлень Кангиа.