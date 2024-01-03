Череп велетенського морського чудовиська, викопаного на узбережжі Юрського періоду, виставили на загальний огляд. Громадськість може побачити морську рептилію у колекції Etches у Кіммеріджі в Дорсеті.

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Науковці знайшли колосальний череп пліозавра

Скам'янілість довжиною 2 метри належить пліозавру – одному з найстрашніших хижаків, яких коли-небудь бачила планета. Девід Аттенборо досліджував відкриття у фільмі BBC, який вийшов у ефір на Новий рік.

Морду пліозавра виявив ентузіаст копалин на пляжі біля затоки Кіммерідж. Побачити істоту віком 150 мільйонів років можна у колекції Etches у Кіммеріджі в Дорсеті, неподалік від місця, де знайшли звіра. Решта його скелета все ще може бути похованою в розвалених скелях. Є надія, що зрештою його можна відновити.

Залишок його черепа було витягнуто з половини скелі, яка швидко руйнується, командою, яка ненадійно звисала на мотузках.

Скеля Дорсеті, з якої викопали динозавра / Фото BBC Studios

Зараз пліозавра презентують у музеї, поруч з іншими знайденими скам'янілостями юрського періоду.

Це буде вражаюче, особливо коли прийдуть діти, тому що вони увійдуть і побачать це віч-на-віч – і це має мати необхідний ефект,

— сказав Стів Етчес.

Череп пліозавра є одним із найповніших зразків, коли-небудь знайдених, і він чудово зберігся. Не потрібно багато уяви, щоб побачити, що це була б найкраща машина для вбивства.

Стів Етчес поряд зі знайденим пліозавром / Фото BBC Studios

Його величезна щелепа, схожа на крокодила, містить 130 гострих як бритва зубів, а кавернозні отвори з обох боків черепа були б заповнені величезними м'язами.

Дослідники підрахували, що його сила укусу була б у такому ж діапазоні, як у Т. Рекса, завдяки чому пліозавр отримав прізвисько "морський Рекс".

Щелепа знайденого черепа пліозавра / Фото BBC Studios

Виростаючи до 10 – 12 метрів у довжину, стародавня рептилія могла б пересуватися через океан за допомогою чотирьох величезних кінцівок, схожих на весла. Тож, попри свою масу, він рухався б швидко.

Пліозаври були вершиною харчового ланцюга. Вони навіть харчувалися б собі подібними, тому що в наших колекціях є кістки пліозаврів зі слідами укусів пліозаврів,

– сказав Етчес.

Окрім громадського інтересу до цього доісторичного звіра, дослідники також прагнуть наблизитися до скам'янілостей. Він має особливості, яких не було в інших пліозаврів, зокрема високий гребінь на голові, що свідчить про те, що це новий для науки вид.

Нагадаємо, раніше дослідники виявили, що у Крижаному фіорді недалеко від Ілуліссата в Західній Гренландії ховається унікальна популяція кільчастих нерп, несхожих на своїх родичів. Цей новий вид має назву тюлень Кангіа.