Це свято – ідеальне для тих власників, які хотіли б ніколи не розлучатися зі своїм улюбленцем. Саме тому цього дня роботу йдуть не тільки люди, а і їх песики.

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Собаки у редакціях

Брати собак на роботу корисно як для людей, так і для песиків. Редакція 24 каналу детально розповіла, чому важливо брати участь у флешмобі.

Разом із журналістами 24 каналу сьогодні теж працював песик Алекс. Він познайомився з усіма журналістами й намагався вполювати торт. Безумовно, собака на робочому місці дарує безліч позитиву не тільки власнику, а й колегам.



Алекс в редакції 24 каналу / Фото 24 каналу

У редакцію "Нового времени" теж завітали собаки.

У редакції "Твого міста" теж не обійшлося без хвостатих.

Песики-ДСНС-ки

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій України не залишилися осторонь флешмобу. Так, навіть на таку відповідальну службу сьогодні прийшли не тільки люди, а й собаки.

У ДСНС зняли відеоролик про хвостатих гостей

Ось такі собаки сьогодні "працювали в ДСНС" / Фото ДСНС

Собаки в гостях у дипломатів

У Посольство України в Грузії сьогодні прийшли аж 3 песики: амстаф Борис, 7 місяців, мальтипу Тайлер, 3 місяці та мопс Озі, 6 років. Співробітники посольства вже не вперше беруть участь у цьому чудовому флешмобі.

Хвостаті бібліотекарі

Працівниці бібліотеки Київського політехнічного інституту теж прийшли на роботу не самі, а з цими красунчиками.

У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва сьогодні гостював бігль.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Собаки-терапевти

Такі песики сьогодні тішили відвідувачів Дитячого Центру Здоров'я імені Анни Мазуренко.

А як щодо собак у сфері реклами?

Такі малюки відвідали офіс рекламної агенції Miks Digital.

І будівельники взяли собак на роботу

До офісу цієї компанії завітали не тільки песики, а й навіть коти!

Песики в IT-компаніях

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Навіть якщо ви не взяли песика на роботу цього разу, не засмучуйтеся. Готуйтеся до флешмобу, що буде наступного року. І, головне, любіть свого собаку щодня з усіх сил.