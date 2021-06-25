Це свято – ідеальне для тих власників, які хотіли б ніколи не розлучатися зі своїм улюбленцем. Саме тому цього дня роботу йдуть не тільки люди, а і їх песики.
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Собаки у редакціях
Брати собак на роботу корисно як для людей, так і для песиків. Редакція 24 каналу детально розповіла, чому важливо брати участь у флешмобі.
Разом із журналістами 24 каналу сьогодні теж працював песик Алекс. Він познайомився з усіма журналістами й намагався вполювати торт. Безумовно, собака на робочому місці дарує безліч позитиву не тільки власнику, а й колегам.
Алекс в редакції 24 каналу / Фото 24 каналу
У редакцію "Нового времени" теж завітали собаки.
У редакції "Твого міста" теж не обійшлося без хвостатих.
Песики-ДСНС-ки
Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій України не залишилися осторонь флешмобу. Так, навіть на таку відповідальну службу сьогодні прийшли не тільки люди, а й собаки.
У ДСНС зняли відеоролик про хвостатих гостей
Ось такі собаки сьогодні "працювали в ДСНС" / Фото ДСНС
Собаки в гостях у дипломатів
У Посольство України в Грузії сьогодні прийшли аж 3 песики: амстаф Борис, 7 місяців, мальтипу Тайлер, 3 місяці та мопс Озі, 6 років. Співробітники посольства вже не вперше беруть участь у цьому чудовому флешмобі.
Хвостаті бібліотекарі
Працівниці бібліотеки Київського політехнічного інституту теж прийшли на роботу не самі, а з цими красунчиками.
У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва сьогодні гостював бігль.
Собаки-терапевти
Такі песики сьогодні тішили відвідувачів Дитячого Центру Здоров'я імені Анни Мазуренко.
А як щодо собак у сфері реклами?
Такі малюки відвідали офіс рекламної агенції Miks Digital.
І будівельники взяли собак на роботу
До офісу цієї компанії завітали не тільки песики, а й навіть коти!
Песики в IT-компаніях
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Навіть якщо ви не взяли песика на роботу цього разу, не засмучуйтеся. Готуйтеся до флешмобу, що буде наступного року. І, головне, любіть свого собаку щодня з усіх сил.