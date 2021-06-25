Офіс сайту 24 каналу сьогодні тішився, милувався і, звісно, трохи відволікався від робочої метушні на милого песика Алекса. Він же ідеї нестандартного проведення спекотного дня в офісі теж неабияк зрадів.

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Акція "Візьми собаку на роботу" на 24 каналі

Потішного собачку Алекса вперше за весь час роботи в офісі взяла Настя Кушпіт – редакторка розділу Здоров'я 24. Улюбленець дуже любить увагу, тому тільки зрадів такій ідеї і насолоджувався десятком незнайомих людей.



Здається, що він посміхався всім і весь час / Фото 24 каналу

Така кількість людей його трішки спантеличила, але все одно він підходив полизати кожного. Мило, але після того, як він зі всіма поспілкується, то підходить до мене (щоб я не ображалась, напевно),

– розповідає Настя.



Алексу поставили мисочку з водою і кормом / Фото 24 каналу

Проблем із походу в туалет не було, зазначила Настя. Він чемно ходить 2 чи 3 рази і тільки на вулиці, тому поява "жовтих калюж" в офісі була абсолютно виключеною.

Десь за годинку активного спілкування Алекс приліг відпочивати під кондиціонером. Це ще один очевидний плюс взяти песика зі спекотної квартири без кондиціонера у прохолодний офіс.



Алекс зробив декілька рейдів офісом і навіть на нюх виявив торт / Фото 24 каналу

Яка це порода

Алекс – це бішон фрізе, тобто французька болонка. Принаймні, так мало бути, каже Настя. Грумери інколи кажуть, що її песик змішаний з мальтійською болонкою.

Ще один кумедний випадок із життя песика у тому, що декілька перших місяців він був Алісою. Господарі вважали його дівчинкою, а потім були трохи шоковані і перейменували на Алекса.

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Улюбленці на роботі – щасливі працівники

Згідно з дослідженнями, працівники, які приводять домашніх улюбленців на роботу, мають менше симптомів стресу. Наявність чотирилапих в офісі сприяє гармонійному поєднанню роботи та особистого життя, кажуть науковці.



Песик приніс щиру радість в офіс / Фото 24 каналу

На жаль, збільшення робочого дня, урбанізація, дорога на роботу, інтернет зменшують час, який господарі витрачають на своїх улюбленців. Можливість взяти їх на роботу — це один зі способів, завдяки якому можна насолоджуватися спілкуванням з улюбленцями впродовж цілого дня. І звісно, можливість, потішити тих колег, які з різних причин не можуть тримати домашніх тварин.

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День "Візьми собаку на роботу" – прекрасна ініціатива, яка прикрашає офісні будні. Тішимося, що нам також вдалося долучитися до цієї акції.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.