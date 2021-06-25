Українці із задоволенням долучаються до цього флешмобу. Сьогодні чимало офісів по всій країні будуть гладити, фотографувати й обіймати песиків усіх розмірів та кольорів.

Важливо Як зробити ваш дім та сад безпечнішими для собаки: важливі поради

Так цей день відзначають у світі

Навіщо брати собаку на роботу

По-перше, це корисно для тварини. Собаки – соціальні створіння, вони обожнюють бути поруч із господарем. День, проведений разом зі своєю людиною в незвичній обстановці, стає для них чудовим досвідом.

По-друге, це сприяє налагодженню зв'язків у колективі. Будьте певні, чимало ваших колег прийдуть у захват від вашого улюбленця й це сприятиме дружбі та соціалізації між людьми.

Можна брати собак у найнесподіваніші місця

По-третє, ви розповісте світу про свого песика. Наприклад, якщо ви взяли тварину з притулку чи вулиці, ваш досвід може надихнути колег вчинити так само.

По-четверте, це весело! Цей день запам'ятають усі: ви, ваш улюбленець, колеги й керівництво. А чудові фотографії вашого собаки на робочому місці ще довго тішитимуть ваших друзів у соцмережах.

Тому роздумувати не потрібно – однозначно скористайтеся з нагоди взяти улюбленця на роботу.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Про що треба пам'ятати, коли береш собаку на роботу

Не всі люди люблять песиків, а дехто має алергію, тому попередньо краще узгодити, що ви прийдете з собакою. Домовтеся, у якому кабінеті вона буде перебувати, а куди їй краще не заходити. Спершу тримайте вашого улюбленця на повідку, знайомте його з новим місцем та людьми обережно. Навіть чемний та вихований собака може злякати й від стресу стати агресивним. Якщо ваші колеги теж прийшли з песиками, обережно познайомте їх. Не всі собаки можуть подружитися, тому найкраще – тримати їх на повідках окремо один від одного, щоб не провокувати конфлікти. Якщо ваші улюбленці все ж знайшли спільну мову, стежте, щоб вони не перетворили ваш офіс на собачий майданчик! Адже песики можуть почати гратися й бігати дуже активно та зробити справжнісінький хаос. Одразу встановіть певні правила. Розкажіть колегам, чи можна гладити вашого улюбленця, чи можна пригостити смаколиками і якими, а також те, чого краще не робити. Це допоможе уникнути конфліктів і зберегти ваші нерви та здоров'я тваринки. А ще краще – візьміть дозволені ласощі й давайте їх колегам, коли вони захочуть пригостити собаку. Так всі точно залишаться задоволені. Обов'язково візьміть з собою їжу й воду для тварини, можна також взяти підстилку для сну. 8 годин – чимало для тварини, тому забезпечте їй необхідний комфорт. Добре вигуляйте собаку вранці, а протягом дня хоча б раз вийдіть з улюбленцем на вулицю – це допоможе йому зняти стрес і справити природні потреби.

Цікаво Точна копія: для вашого улюбленця зроблять іграшкового клона – фото

Як в Україні відзначали цей день у минулі роки