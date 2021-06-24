Представники компанії не просто шиють іграшки. Вони ретельно відтворюють кожну деталь зовнішності та особливості улюбленця.

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Petsies пропонують не тільки зробити іграшку. У них можна замовити різноманітні аксесуари: подушки, шкарпетки й навіть маски із зображенням улюбленця.

Подивіться на тваринок, яким подарували "клона"

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

Ціни починаються від 20 доларів за брелок та 25 – за маску. Найдорожча послуга – персоналізована іграшка. За неї доведеться віддати 199 доларів.

На створення м'якої іграшки йде близько 6 тижнів. Зазвичай тваринам подобаються такі подарунки – вони часто поводяться з ними, як з "молодшими братами".

Ще порція позитиву

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Часто копії своїх улюбленців замовляють ті, хто втратив домашню тваринку. Декому така іграшка допомагає пережити біль від втрати.