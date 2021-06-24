Представители компании не просто шьют игрушки. Они тщательно воспроизводят каждую деталь внешности и особенности любимца.
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Petsies предлагают не только сделать игрушку. У них можно заказать различные аксессуары: подушки, носки и даже маски с изображением любимца.
Посмотрите на животных, которым подарили "клона"
Цены начинаются от 20 долларов за брелок и 25 – за маску. Самая дорогая услуга – персонализированная игрушка. За нее придется отдать 199 долларов.
На создание мягкой уходит около 6 недель. Обычно животным нравятся такие подарки – они часто обращаются с ними, как с "младшими братьями".
Еще порция позитива
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Часто копии своих любимцев заказывают те, кто потерял домашнее животное. Некоторым такая игрушка помогает пережить боль от потери.