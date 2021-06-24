Представители компании не просто шьют игрушки. Они тщательно воспроизводят каждую деталь внешности и особенности любимца.

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Petsies предлагают не только сделать игрушку. У них можно заказать различные аксессуары: подушки, носки и даже маски с изображением любимца.

Посмотрите на животных, которым подарили "клона"

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

Цены начинаются от 20 долларов за брелок и 25 – за маску. Самая дорогая услуга – персонализированная игрушка. За нее придется отдать 199 долларов.

На создание мягкой уходит около 6 недель. Обычно животным нравятся такие подарки – они часто обращаются с ними, как с "младшими братьями".

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