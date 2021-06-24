Домик состоит из трех этажей по три "коморки". Каждая из них сделана из просторных рюкзаков, которые стоят на трехэтажном стеллаже.

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Котодомик для кошек с рюкзаков

С инициативой выступила благотворительная организация Yapomoga. Один из их известных проектов для спасения и помощи животных – бокс, который выдает корм вместо пластиковых бутылок.

Бокс, выдающий корм
Бокс, который выдает корм для животных вместо пластиковой бутылки / Фото с фейсбука Yapomoga

Идею поддержал сервис доставки Rocket. С их оранжевых рюкзаков и образовали 9 ячеек для котиков. 

Котохатка из рюкзаков
Один котик уже испытал домик / Фото с фейсбука Yapomoga

Котик в избушке
Залез на самый высокий этаж котодомика / Фото с фейсбука Yapomoga

Место для котодомика еще не выбрали

"Кошачью многоэтажку" пока не найти на улицах Киева: ее еще не установили. Причина – для проживания ищут безопасное и комфортное место. 

Как сообщают в благотворительной организации, есть несколько критериев:
  • место должно быть безопасным для пушистиков;
  • о доме кто-то должен заботиться.

Чтобы выбрать наиболее подходящее место, объявили конкурс. Варианты и предложения можно присылать в комментарии к сообщению о котодомике по этой ссылке. Yapomoga выберет лучший вариант, а сервис доставки предоставит промокод на заказ на 500 гривен.