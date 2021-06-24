Домик состоит из трех этажей по три "коморки". Каждая из них сделана из просторных рюкзаков, которые стоят на трехэтажном стеллаже.

Важно Кошки пьют недостаточно воды: как помочь их организму с Purina®

Котодомик для кошек с рюкзаков

С инициативой выступила благотворительная организация Yapomoga. Один из их известных проектов для спасения и помощи животных – бокс, который выдает корм вместо пластиковых бутылок.



Бокс, который выдает корм для животных вместо пластиковой бутылки / Фото с фейсбука Yapomoga

Идею поддержал сервис доставки Rocket. С их оранжевых рюкзаков и образовали 9 ячеек для котиков.



Один котик уже испытал домик / Фото с фейсбука Yapomoga



Залез на самый высокий этаж котодомика / Фото с фейсбука Yapomoga

Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina® , разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.

Место для котодомика еще не выбрали

"Кошачью многоэтажку" пока не найти на улицах Киева: ее еще не установили. Причина – для проживания ищут безопасное и комфортное место.