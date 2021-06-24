Хатка має три поверхи по три "комірочки". Кожна із них зроблена з просторих наплічників, які стоять на триповерховому стелажі.

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Котохатка для котів із рюкзаків

З ініціативою виступила благодійна організація Yapomoga. Один з їхніх відомих проєктів для порятунку і допомоги тварин – бокс, який видає корм замість пластикових пляшок.



Бокс, який видає корм для тварин замість пластикової пляшки / Фото з фейсбуку Yapomoga

Ідею підтримав сервіс доставки Rocket. З їхніх помаранчевих рюкзаків і утворили 9 комірок для котиків.



Один котик вже випробував хатинки / Фото з фейсбуку Yapomoga



Заліз на найвищий поверх котохатки / Фото з фейсбуку Yapomoga

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

Місце для котохатки ще не обрали

"Котячу багатоповерхівку" наразі не знайти на вулицях Києва: її ще не встановили. Причина – для помешкання шукають безпечне і комфортне місце.

Як повідомляють у благодійній організації, є декілька критеріїв:

місце має бути безпечним для пухнастиків;

про домівку хтось має дбати.

Щоб обрати найбільш підхоже місце, оголосили конкурс. Варіанти і пропозиції можна надсилати у коментарі до допису про котохатку за цим посиланням. Yapomoga обере найкращий варіант, а сервіс доставки надасть промокод на замовлення на 500 гривень.