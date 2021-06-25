Офис сайта 24 канала сегодня радовался, любовался и, конечно, немного отвлекался от рабочей суеты на милого песика Алекса. Он идеи нестандартного проведения жаркого дня в офисе тоже изрядно обрадовался.

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Акция "Возьми собаку на работу" на 24 канале

Потешную собачку Алекса впервые за все время работы в офисе взяла Настя Кушпит – редактор раздела Здоровье 24. Питомець очень любит внимание, поэтому только обрадовался такой идеи и наслаждался десятком незнакомых людей.



Кажется, что он улыбался всем и всегда / Фото 24 канала

Такое количество людей его немного озадачило, но все равно он подходил полизать каждого. Мило, но после того, как он со всеми пообщается, то подходит ко мне (чтобы я не обижалась, наверное),

– рассказывает Настя.



Алексу поставили миску с водой и кормом / Фото 24 канала

Проблем с походом в туалет не было, отметила Настя. Он вежливо ходит 2 или 3 раза и только на улице, поэтому появление "желтых луж" в офисе было абсолютно исключено.

Где-то за часок активного общения Алекс прилег отдыхать под кондиционером. Это еще один очевидный плюс взять собаку из жаркой квартиры без кондиционера в прохладный офис.



Алекс сделал несколько рейдов офисом и даже нюхом обнаружил торт / Фото 24 канала

Какая это порода

Алекс – это бишон фризе, то есть французская болонка. По крайней мере, так должно было быть, говорит Настя. Грумеры иногда говорят, что ее собака смешанна с мальтийской болонкой.

Еще один забавный случай из жизни щенка в том, что несколько первых месяцев он был Алисой. Хозяева считали его девочкой, а потом были немного шокированы и переименовали в Алекса.

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Любимцы на работе – счастливые работники

Согласно исследованиям , сотрудники, которые приводят питомцев на работу, имеют меньше симптомов стресса. Наличие четвероногих в офисе способствует гармоничному сочетанию работы и личной жизни, говорят ученые.



Собачка принесла искреннюю радость в офис / Фото 24 канала

К сожалению, увеличение рабочего дня, урбанизация, дорога на работу, интернет уменьшают время, которое хозяева тратят на своих питомцев. Возможность взять их на работу – это один из способов, благодаря которому можно наслаждаться общением с любимцами в течение целого дня. И конечно, возможность, порадовать тех коллег, которые по разным причинам не могут держать животных.

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День "Возьми собаку на работу" – прекрасная инициатива, которая украшает офисные будни. Радуемся, что нам также удалось присоединиться к этой акции.