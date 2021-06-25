Хто тільки не опиняється на полі, де йде напружена гра! Це не тільки звичні собаки й коти, а й бурундуки, опосуми, качки, чайки, голуби, кури тощо.

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А ще на полі можуть опинитися навіть кози, корови, альпаки та кенгуру.

Чотирилапі часто крадуть м'яч і навіть взуття футболістів. А ще песики можуть скористатися чудовим газоном… і сходити там до туалету.



На полі можуть опинитися будь-які тварини / Скриншот

На відео бачимо, що футболісти зазвичай не залишають тваринок та птахів у біді, а відносять або відводять їх за межі поля. А з песиками можуть навіть погратися.

Повноцінний раціон – запорука гарного самопочуття наших чотирилапих друзів. Обирайте збалансовані корм и Purina, щоб ваш улюбленець завжди залишався здоровим та щасливим.

Подивіться відео із тваринами на футболі, що чудово підіймає настрій