Хто тільки не опиняється на полі, де йде напружена гра! Це не тільки звичні собаки й коти, а й бурундуки, опосуми, качки, чайки, голуби, кури тощо.
Важливо Кішки п'ють недостатньо води: як допомогти їх організму з Purina®
А ще на полі можуть опинитися навіть кози, корови, альпаки та кенгуру.
Чотирилапі часто крадуть м'яч і навіть взуття футболістів. А ще песики можуть скористатися чудовим газоном… і сходити там до туалету.
На полі можуть опинитися будь-які тварини / Скриншот
На відео бачимо, що футболісти зазвичай не залишають тваринок та птахів у біді, а відносять або відводять їх за межі поля. А з песиками можуть навіть погратися.
Подивіться відео із тваринами на футболі, що чудово підіймає настрій