Этот праздник – идеален для тех владельцев, которые хотели бы никогда не расставаться со своим любимцем. Именно поэтому в этот день работу идут не только люди, но и их собачки.
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Собаки в редакциях
Брать собак на работу полезно как для людей, так и для собак. Редакция 24 канала подробно рассказала, почему важно участвовать в флешмобе.
Вместе с журналистами 24 канала сегодня тоже работал пес Алекс. Он познакомился со всеми журналистами и пытался поохотиться торт. Безусловно, собака на рабочем месте дарит множество позитива не только владельцу, но и коллегам.
Алекс в редакции 24 канала / Фото 24 канала
В редакцию "Нового времени" тоже пришли собаки.
В редакции "Твоего города" также не обошлось без хвостатых.
Песики-ГСЧС-ки
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины не остались в стороне от флешмоба. Да, даже на такую ответственную службу сегодня пришли не только люди, но и собаки.
В ГСЧС сняли видеоролик о хвостатых гостях
Вот такие собаки сегодня "работали в ГСЧС" / Фото ГСЧС
Собаки в гостях у дипломатов
В Посольство Украины в Грузии сегодня пришли аж 3 собачки: амстафф Борис, 7 месяцев, мальтипу Тайлер, 3 месяца и мопс Ози, 6 лет. Сотрудники посольства уже не впервые принимают участие в этом замечательном флешмобе.
Хвостатые библиотекари
Работницы библиотеки Киевского политехнического института тоже пришли на работу не сами, а с этими красавчиками.
В Волынской областной библиотеке для юношества сегодня гостил бигль.
Собаки-терапевты
Такие песики сегодня радовали посетителей Детского Центра Здоровья имени Анны Мазуренко.
А как насчет собак в сфере рекламы?
Такие малыши посетили офис рекламного агентства Miks Digital.
И строители взяли собак на работу
А в офис этой компании посетили не только собачи, но даже коты!
Собаки в IT-компаниях
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Даже если вы не взяли собаку на работу в этот раз, не огорчайтесь. Готовьтесь к флешмобу, который будет в следующем году. И, главное, любите свою собаку ежедневно изо всех сил.