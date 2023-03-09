Turkish Airlines безплатно перевезла собак-рятувальників у першому класі: зворушливі фото
Джерело:Travel and Leisure
Собаки-рятувальники, які брали участь у ліквідації наслідків трагічного землетрусу в Туреччині, нещодавно отримали місця в першому та бізнес-класі під час своєї подорожі. Таку можливість їм надав національний авіаперевізник Turkish Airlines.
Це найменше, що ми могли зробити, щоб висловити свою вдячність за щирі та героїчні зусилля цих героїчних собак,
– заявив представник Turkish Airlines.
Він зазначив, що цуценята прибули з різних країн світу, зокрема Таїланд, Китай, Угорщину та Киргизстан.
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Щоб допомогти з безпечним транспортуванням тварин, авіакомпанія каже, що вони надали безплатні транспортні сумки в аеропорти, щоб інших домашніх тварин можна було безпечно посадити на борт літака для евакуаційних рейсів.
Turkish Airlines безкоштовно перевезла собак-рятувальників у першому класі / Фото Turkish Airlines
Цуценята прибули з різних країн світу / Фото Turkish Airlines
Turkish Airlines висловлює підтримку постраждалим
Turkish Airlines також нещодавно поділилися, що вони додатково надають безплатні рейси для евакуйованих, а також безкоштовне транспортування вантажів для термінових медичних товарів, щоб допомогти у відновленні та відбудові районів, які постраждали від землетрусів.
Авіакомпанія поділилася, що підтримала понад 238 000 рятувальників протягом 1 300 рейсів допомоги. Turkish Airlines також пожертвувала понад 2 мільярди доларів турецьких лір на рятувальні роботи.
Порятунок тварин з-під руїн:
- 9 лютого з-під завалів врятували ще одного пухнастика. Тіло собаки, крім голови та передніх лап, повністю було під завалами. Завдяки роботі рятувальників чотирилапого через деякий час вдалося врятувати. Вони розкопали уламки руками.
- Золотистого ретривера, на ім'я Тарчін, витягла португальська команда рятувальників у провінції Хатай. Він провів під завалами близько 200 годин. Собака помітно схуд і поранив морду та лапи, оскільки намагався самотужки прокопати стіну і знайти вихід з-під завалу. На щастя, господар пухнастого також залишився живим. Вже за годину врятований собака возз'єднався з ним.
- Вдалося витягнути і коня, який намагався вибратися впродовж 21 дня. У мережі з'явилося відео порятунку. На ньому видно, що тварина опинилася заблокованою під завалами будівлі. Рятувальники за допомогою спеціальної мотузки звільнили коня із пастки.