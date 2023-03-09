Turkish Airlines безплатно перевезла собак-рятувальників у першому класі: зворушливі фото

Собаки-рятувальники, які брали участь у ліквідації наслідків трагічного землетрусу в Туреччині, нещодавно отримали місця в першому та бізнес-класі під час своєї подорожі. Таку можливість їм надав національний авіаперевізник Turkish Airlines.

Це найменше, що ми могли зробити, щоб висловити свою вдячність за щирі та героїчні зусилля цих героїчних собак,

– заявив представник Turkish Airlines.

Він зазначив, що цуценята прибули з різних країн світу, зокрема Таїланд, Китай, Угорщину та Киргизстан.

Дивіться також У Туреччині на 25 день після землетрусу з-під руїн витягли собаку: зворушливий момент порятунку

Щоб допомогти з безпечним транспортуванням тварин, авіакомпанія каже, що вони надали безплатні транспортні сумки в аеропорти, щоб інших домашніх тварин можна було безпечно посадити на борт літака для евакуаційних рейсів.



Turkish Airlines безкоштовно перевезла собак-рятувальників у першому класі / Фото Turkish Airlines



Цуценята прибули з різних країн світу / Фото Turkish Airlines

Turkish Airlines безкоштовно перевезла собак, які брали участь у ліквідації наслідків землетрусу / Фото Turkish Airlines

Turkish Airlines висловлює підтримку постраждалим

Turkish Airlines також нещодавно поділилися, що вони додатково надають безплатні рейси для евакуйованих, а також безкоштовне транспортування вантажів для термінових медичних товарів, щоб допомогти у відновленні та відбудові районів, які постраждали від землетрусів.

Авіакомпанія поділилася, що підтримала понад 238 000 рятувальників протягом 1 300 рейсів допомоги. Turkish Airlines також пожертвувала понад 2 мільярди доларів турецьких лір на рятувальні роботи.

Порятунок тварин з-під руїн: