Это самое малое, что мы могли сделать, чтобы выразить свою благодарность за искренние и героические усилия этих героических собак,

– заявил представитель Turkish Airlines.

Он отметил, что щенки прибыли из разных стран мира, включая Таиланд, Китай, Венгрию и Кыргызстан.

Смотрите также В Турции на 25 день после землетрясения из-под руин вытащили собаку: трогательный момент спасения

Чтобы помочь с безопасной транспортировкой животных авиакомпания говорит, что они предоставили бесплатные транспортные сумки в аэропорты, чтобы других домашних животных можно было безопасно посадить на борт самолета для эвакуационных рейсов.



Turkish Airlines бесплатно перевезла собак-спасателей в первом классе / Фото Turkish Airlines



Щенки прибыли из разных стран мира / Фото Turkish Airlines

Turkish Airlines бесплатно перевезла собак, участвовавших в ликвидации последствий землетрясения / Фото Turkish Airlines

Turkish Airlines выражает поддержку пострадавшим

Turkish Airlines также недавно поделились, что они дополнительно предоставляют бесплатные рейсы для эвакуированных, а также бесплатную транспортировку грузов для срочных медицинских товаров, чтобы помочь в восстановлении пострадавших от землетрясений районов.

Авиакомпания поделилась, что поддержала более 238 тысяч спасателей в течение 1 300 рейсов помощи. Turkish Airlines также пожертвовала более 2 миллиардов долларов турецких лир на спасательные работы.

Спасение животных из-под руин: