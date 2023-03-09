Це найменше, що ми могли зробити, щоб висловити свою вдячність за щирі та героїчні зусилля цих героїчних собак,
– заявив представник Turkish Airlines.
Він зазначив, що цуценята прибули з різних країн світу, зокрема Таїланд, Китай, Угорщину та Киргизстан.
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Щоб допомогти з безпечним транспортуванням тварин, авіакомпанія каже, що вони надали безплатні транспортні сумки в аеропорти, щоб інших домашніх тварин можна було безпечно посадити на борт літака для евакуаційних рейсів.
Turkish Airlines безкоштовно перевезла собак-рятувальників у першому класі / Фото Turkish Airlines
Цуценята прибули з різних країн світу / Фото Turkish Airlines
Turkish Airlines безкоштовно перевезла собак, які брали участь у ліквідації наслідків землетрусу / Фото Turkish Airlines
Turkish Airlines висловлює підтримку постраждалим
Turkish Airlines також нещодавно поділилися, що вони додатково надають безплатні рейси для евакуйованих, а також безкоштовне транспортування вантажів для термінових медичних товарів, щоб допомогти у відновленні та відбудові районів, які постраждали від землетрусів.
Авіакомпанія поділилася, що підтримала понад 238 000 рятувальників протягом 1 300 рейсів допомоги. Turkish Airlines також пожертвувала понад 2 мільярди доларів турецьких лір на рятувальні роботи.
Порятунок тварин з-під руїн:
- 9 лютого з-під завалів врятували ще одного пухнастика. Тіло собаки, крім голови та передніх лап, повністю було під завалами. Завдяки роботі рятувальників чотирилапого через деякий час вдалося врятувати. Вони розкопали уламки руками.
- Золотистого ретривера, на ім'я Тарчін, витягла португальська команда рятувальників у провінції Хатай. Він провів під завалами близько 200 годин. Собака помітно схуд і поранив морду та лапи, оскільки намагався самотужки прокопати стіну і знайти вихід з-під завалу. На щастя, господар пухнастого також залишився живим. Вже за годину врятований собака возз'єднався з ним.
Вдалося витягнути і коня, який намагався вибратися впродовж 21 дня. У мережі з'явилося відео порятунку. На ньому видно, що тварина опинилася заблокованою під завалами будівлі. Рятувальники за допомогою спеціальної мотузки звільнили коня із пастки.