Це найменше, що ми могли зробити, щоб висловити свою вдячність за щирі та героїчні зусилля цих героїчних собак,
– заявив представник Turkish Airlines.

Він зазначив, що цуценята прибули з різних країн світу, зокрема Таїланд, Китай, Угорщину та Киргизстан.

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Щоб допомогти з безпечним транспортуванням тварин, авіакомпанія каже, що вони надали безплатні транспортні сумки в аеропорти, щоб інших домашніх тварин можна було безпечно посадити на борт літака для евакуаційних рейсів.


Turkish Airlines безкоштовно перевезла собак-рятувальників у першому класі / Фото Turkish Airlines


Цуценята прибули з різних країн світу / Фото Turkish Airlines

Turkish Airlines безкоштовно перевезла собак, які брали участь у ліквідації наслідків землетрусу / Фото Turkish Airlines

Turkish Airlines висловлює підтримку постраждалим

Turkish Airlines також нещодавно поділилися, що вони додатково надають безплатні рейси для евакуйованих, а також безкоштовне транспортування вантажів для термінових медичних товарів, щоб допомогти у відновленні та відбудові районів, які постраждали від землетрусів.

Авіакомпанія поділилася, що підтримала понад 238 000 рятувальників протягом 1 300 рейсів допомоги. Turkish Airlines також пожертвувала понад 2 мільярди доларів турецьких лір на рятувальні роботи.

Порятунок тварин з-під руїн:

  • 9 лютого з-під завалів врятували ще одного пухнастика. Тіло собаки, крім голови та передніх лап, повністю було під завалами. Завдяки роботі рятувальників чотирилапого через деякий час вдалося врятувати. Вони розкопали уламки руками.
  • Золотистого ретривера, на ім'я Тарчін, витягла португальська команда рятувальників у провінції Хатай. Він провів під завалами близько 200 годин. Собака помітно схуд і поранив морду та лапи, оскільки намагався самотужки прокопати стіну і знайти вихід з-під завалу. На щастя, господар пухнастого також залишився живим. Вже за годину врятований собака возз'єднався з ним.
  • Вдалося витягнути і коня, який намагався вибратися впродовж 21 дня. У мережі з'явилося відео порятунку. На ньому видно, що тварина опинилася заблокованою під завалами будівлі. Рятувальники за допомогою спеціальної мотузки звільнили коня із пастки.