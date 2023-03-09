Це найменше, що ми могли зробити, щоб висловити свою вдячність за щирі та героїчні зусилля цих героїчних собак,

– заявив представник Turkish Airlines.

Він зазначив, що цуценята прибули з різних країн світу, зокрема Таїланд, Китай, Угорщину та Киргизстан.

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Щоб допомогти з безпечним транспортуванням тварин, авіакомпанія каже, що вони надали безплатні транспортні сумки в аеропорти, щоб інших домашніх тварин можна було безпечно посадити на борт літака для евакуаційних рейсів.



Turkish Airlines безкоштовно перевезла собак-рятувальників у першому класі / Фото Turkish Airlines



Цуценята прибули з різних країн світу / Фото Turkish Airlines

Turkish Airlines безкоштовно перевезла собак, які брали участь у ліквідації наслідків землетрусу / Фото Turkish Airlines

Turkish Airlines висловлює підтримку постраждалим

Turkish Airlines також нещодавно поділилися, що вони додатково надають безплатні рейси для евакуйованих, а також безкоштовне транспортування вантажів для термінових медичних товарів, щоб допомогти у відновленні та відбудові районів, які постраждали від землетрусів.

Авіакомпанія поділилася, що підтримала понад 238 000 рятувальників протягом 1 300 рейсів допомоги. Turkish Airlines також пожертвувала понад 2 мільярди доларів турецьких лір на рятувальні роботи.

Порятунок тварин з-під руїн: