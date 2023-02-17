Рятувальники продовжують діставати їх з-під завалів. На диво, чимало з них досі живі. Так, врятували собаку, який провів під завалами близько 200 годин.

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У Туреччині врятували собаку, який провів під завалами 200 годин

Золотистого ретривера, на ім'я Тарчін, витягла португальська команда рятувальників у провінції Хатай.

Команда рятувальників почула гавкіт. Спочатку вони не могли визначити, звідки доносився звук, але врешті-решт зрозуміли, що гавкіт йде з-під уламків,

– йдеться у повідомленні.

Пробивши отвір у стіні, команда змогла відкрити прохід, щоб чотирилапий зміг вибратися з-під уламків. Собака помітно схуд і поранив морду та лапи, оскільки намагався самотужки прокопати стіну і знайти вихід з-під завалу.

На щастя, господар пухнастого також залишився живим. Вже за годину врятований собака возз'єднався з ним.

Момент порятунку собаки: дивіться відео

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9 лютого з-під завалів врятували ще одного пухнастика. Тіло собаки, крім голови та передніх лап, повністю було під завалами. Завдяки роботі рятувальників чотирилапого через деякий час вдалося врятувати. Вони розкопали уламки руками.

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