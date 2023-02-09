Пошуково-рятувальна операція після серії потужних землетрусів триває досі. Рятувальники розбирають завали і знаходять людей. Вражає, але навіть після 65 годин без їжі та води постраждалих знаходять живими. Це стосується і чотирилапих. 9 лютого з-під завалів врятували ще одного пухнастика.
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У Туреччині з-під завалів витягнули маленьку собачку
Ще одне диво сталося в Іскендеруні, одному з найсильніших місць землетрусу.
Коли пошуково-рятувальні групи зосередилися на звуках, що доносилися з-під завалів, зрозуміли, що там є собака. Її тіло, крім голови та передніх лап, повністю було під завалами.
Завдяки роботі рятувальників чотирилапого через деякий час вдалося врятувати. Вони розкопали уламки руками.
Моменти, коли під час рятувальних робіт собаку поїли водою, стали вірусними в мережі. Люди висловлюють співчуття тваринці, й сподіваються, що його господарі також залишилися живими.
Рятувальники витягнули собаку з-під завалів: дивіться відео
Смертельний землетрус у Туреччині: головне
- Потужний землетрус сколихнув південь Туреччини, а також Сирію у понеділок, 6 лютого. Стихія завдала серйозних руйнувань як у Туреччині, так у Сирії. Після цього в Туреччині ще кілька разів фіксували землетруси.
- Заступник директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера повідомив, що в Туреччині знали, які можуть бути землетруси. Однак, за словами сейсмолога, у Туреччині не провели достатньо роботи, щоб переконатися, що будинки будуть сейсмостійкими.
- Станом на 7 ранку 9 лютого кількість загиблих внаслідок землетрусу зросла щонайменше до 15 865 осіб. Кількість загиблих у Туреччині зараз становить 12 873.