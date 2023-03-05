У Туреччині на 25 день після землетрусу врятували собаку

На щастя, чимало постраждалих деблокують живими. Так, у турецькому місті Хатай, яке найбільше постраждало від землетрусу, на 25-й день після катастрофи знайшли живою собаку.

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Тер'єр знайшов їжу у місці, де був заблокований, і тому зміг вижити. В одній зі зруйнованих будівель у районі Антак'я робітники проводили роботи з вивезення сміття, коли почули шум – їх призупинили і почали розбір завалів.

Під час пошуків було виявлено собаку-тер'єра, яку відразу ж відправили до пересувної клініки для ветеринарного контролю. Також на місці було знайдено тіло людини, яка, ймовірно, була власником тварини.

Момент порятунку пухнастого: дивіться відео

У Туреччині з-під завалів витягнули маленьку собачку

9 лютого з-під завалів врятували ще одного пухнастика. Тіло собаки, крім голови та передніх лап, повністю було під завалами. Завдяки роботі рятувальників чотирилапого через деякий час вдалося врятувати. Вони розкопали уламки руками.

Врятували також собаку, який провів під завалами 200 годин

Золотистого ретривера, на ім'я Тарчін, витягла португальська команда рятувальників у провінції Хатай. Він провів під завалами близько 200 годин. Собака помітно схуд і поранив морду та лапи, оскільки намагався самотужки прокопати стіну і знайти вихід з-під завалу. На щастя, господар пухнастого також залишився живим. Вже за годину врятований собака возз'єднався з ним.

З-під завалів витягли і дивом вцілілого коня

Вдалося витягнути і коня, який намагався вибратися впродовж 21 дня. У мережі з'явилося відео порятунку. На ньому видно, що тварина опинилася заблокованою під завалами будівлі. Рятувальники за допомогою спеціальної мотузки звільнили коня із пастки.