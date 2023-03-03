Кота знайшов сусід Катерини – Олександр Лихвар, який переїхав до Запоріжжя з міста Пологи. Він прийшов до зруйнованого російською ракетою будинку, щоб знайти своїх кішок.

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Кіт Деня познайомив сусідів

Олександр переїхав із Пологів, які під постійним обстрілом, і 4 місяці винаймав квартиру в будинку, в який влучила російська ракета. У квартирі Олександр мешкав з батьками 2 кішками – Мірою та Лізою. Чоловік пішов шукати під руїнами своїх улюблениць.

Однак знайти своїх кішок чоловікові, на жаль, не вдалося. Натомість він знайшов Деню – сусідського кота. Він передав тваринку Катерині – сусідці, з якою до цих подій вони знайомі не були.

Деня – один із трьох котів дівчини. Із одним вона провела 5 годин під завалами, а тепер вірить, що вдасться врятувати і третього улюбленця – Бориса.

У Запоріжжі врятували з-під завалів кота Деню / Фото Суспільне Запоріжжя

До слова, за час пошуково-рятувальної операції в Запоріжжі вже врятували 3 котів. Двох із них віддали господарям, а ще один зараз під наглядом ветеринарів.

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Тим часом у Запоріжжі триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку. Станом на 16:00 3 березня відомо про 5 загиблих та 11 врятованих осіб. Ще 20 людей евакуювали.