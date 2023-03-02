На Дніпропетровщині під ворожий обстріл потрапила ферма
Так, 1 березня російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії, ворог влучив у фермерське господарство. Про це повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук.
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За його словами, поцілили по Нікополю, поки наслідки атаки уточнюються. Як відомо, під ворожий вогонь потрапила ферма, на якій були свійські тварини.
Росіяни вдарили по Марганецькій громаді. Внаслідок обстрілів там понівечено будівлю фермерського господарства. Лукашук заявив, що загинуло вісім корів, ще п'ятеро поранено.
На Дніпропетровщині під ворожий обстріл потрапила ферма / Фото з телеграму Миколи Лукашука
Окрім того, в громаді зруйновано 2 приватні будинки та ще 3 господарські будівлі. Люди не постраждали.
Окупанти гатять по Дніпропетровщині: коротко
- Російські окупанти обстрілюють Дніпропетровську область із різних видів озброєння від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Найчастіше ударів завдають по південних районах, розташованих неподалік Херсонської та Запорізької областей.
- Нікопольський район межує із Запорізькою областю й опинився під постійними обстрілами Росії: місто розташоване на правому березі Дніпра, з протилежного боку – окупований Енергодар і Запорізька АЕС.