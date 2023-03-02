За його словами, поцілили по Нікополю, поки наслідки атаки уточнюються. Як відомо, під ворожий вогонь потрапила ферма, на якій були свійські тварини.

Росіяни вдарили по Марганецькій громаді. Внаслідок обстрілів там понівечено будівлю фермерського господарства. Лукашук заявив, що загинуло вісім корів, ще п'ятеро поранено.

На Дніпропетровщині під ворожий обстріл потрапила ферма / Фото з телеграму Миколи Лукашука

Окрім того, в громаді зруйновано 2 приватні будинки та ще 3 господарські будівлі. Люди не постраждали.