Собака прощається з господарем, загиблим на фронті

Ні для кого не секрет, що тварини по-особливому прив'язуються до людей. Собаки відомі як найбільш вірні домашні улюбленці, тому, очевидно, що їм вкрай важко пережити втрату свого господаря. Один із таких щемливих моментів опублікував український телеведучий та журналіст Костянтин Грубич.

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Чоловік показав, як німецька вівчарка сидить біля могили свого господаря, який відстоював честь України.

Ймовірно, дівчина чи жінка загиблого привела чотирилапого до місця поховання бійця. Вона показала, як собака поводився на могилі. Вірний друг поклав лапу на надгробок, ніби прощаючись із героєм.

Як мене зачепило це відео. Пес на могилі свого господаря, який загинув за Україну. Немає прощення ру*ні,

– залишив свої думки під публікацією Грубич.

Це відео розчулило всю мережу, його неможливо дивитися без сліз. Підписники YouTube-блогера також поділилися емоціями від переглянутого:

"Так прикро і боляче",

"Дуже боляче це все бачити й знати. Завжди молюся за наших захисників, нехай всі повернуться живими, з великою перемогою",

"Ох, як боляче... І страшенно сумно".

В такі моменти ми розуміємо насамперед цінність життя кожного з нас, і водночас така поведінка тварини підтверджує, що собаки – вірні друзі людини, які з нею до самого кінця!

Щемливий момент прощання собаки з господарем: дивіться відео