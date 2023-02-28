У Туреччині з-під завалів витягли дивом вцілілого коня

На щастя, чимало постраждалих знаходять живими. Деякі з них провели під завалами понад два тижні. Наприклад, рятувальникам вдалося витягнути коня, який намагався вибратися впродовж 21 дня. Про інцидент повідомили з Адіямана.

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У мережі з'явилося відео порятунку. На ньому видно, що тварина опинилася заблокованою під завалами будівлі. Рятувальники за допомогою спеціальної мотузки звільнили коня із пастки.

Можна побачити, що кінь зміг сам вибратися з-під руїн, тож, на диво, парнокопитний залишився майже неушкодженим. Однак, ймовірно, отримав неабиякий стрес, адже пробув під завалами 21 день без їжі та води. Можливо, вже і не сподівався на порятунок, але йому пощастило!

Кінь знайдений живим під завалами: відео порятунку

Amazing amazing amazing



In Adiyaman, a horse found alive in the rubble of a building 21 days after the earthquake was rescued by the teams#earthquake #horse #turkey #adiyaman pic.twitter.com/XSFAQjbKYX — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) February 27, 2023

У Туреччині з-під завалів витягнули маленьку собачку

9 лютого з-під завалів врятували ще одного пухнастика. Тіло собаки, крім голови та передніх лап, повністю було під завалами. Завдяки роботі рятувальників чотирилапого через деякий час вдалося врятувати. Вони розкопали уламки руками.

Врятували також собаку, який провів під завалами 200 годин

Золотистого ретривера, на ім'я Тарчін, витягла португальська команда рятувальників у провінції Хатай. Він провів під завалами близько 200 годин. Собака помітно схуд і поранив морду та лапи, оскільки намагався самотужки прокопати стіну і знайти вихід з-під завалу. На щастя, господар пухнастого також залишився живим. Вже за годину врятований собака возз'єднався з ним.

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