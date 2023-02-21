Зверніть увагу Провів під завалами 200 годин: у Туреччині показали як рятували ще одного собаку

За словами пожежника Алі Чакаша, усім, що рятувальники їдять та п'ють, діляться з Енказом. У такий спосіб вони хочуть отримати від нього якусь підказку, й знайти господаря. Рятувальник каже, що, можливо, його знайдуть, але Чакаша переконаний, що кіт не піде звідти.

Якщо господаря не знайдуть, я планую забрати його із собою. Це буде пам'ять для мене,

— розповів пожежник Алі Чакаш, який найбільше потоваришував із котом.

Енказ любить і інших пожежників – під час перерв він сидить у них на руках і плечах. Проте відпочинок вони влаштовують нечасто. За 129 годин після землетрусу бригада витягла з-під уламків 5 людей.

Разом із цим котиком з-під завалів дістали ще одну кішку, і господарі обох вихованців досі вважаються зниклими безвісти.

Пухнастий "Уламок" не відходить від пожежника ні на хвилину: дивіться відео