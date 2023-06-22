В Тайвані котик став зіркою інтернету
Котик породи манчкін – найзнаменитіший кіт Тайваню. Більше деталей про зіркову тварину – далі у матеріалі!
Читайте також Кіт-гігант Макс із затопленого Херсона: що треба знати про мейн-куна, який заполонив мережу
Хуху — манчкін черепахового забарвлення. Йому три роки, і він справжня зірка. Підписники з нетерпінням чекають на нові фотографії улюбленця і від душі засипають лайками.
Насправді Хуху має іншу роботу, окрім як красуватися на своїй сторінці. Він рекламує корми для тварин та притулки. У соціальних мережах його господарі розповідають про вихованців, які шукають собі нову сім'ю.
В Тайвані котик став зіркою інтернету / Фото з інстаграму @huhubaooo
Таким чином популярність Хуху допомагає не лише йому, а й іншим безпритульним вихованцям, яким пощастило не так сильно.
Що відомо про кота Степана
- Український кіт Степан – зірка інтернету. На його сторінку в інстаграмі підписані 1,3 мільйона людей з різних куточків світу. Разом з господинею Анею Степан живе в харківській багатоповерхівці. Чотирилапого підібрали з вулиці, коли він ще був кошеням. Зараз же йому вже 13 років.
- Відомо, що ідея щодо контенту з'явилася випадково. Анна одного разу замовила піцу, а Степан застрибнув на стілець та сів поруч. Тепер на кадрах їжа змінюється, але погляд Степана залишається.
- У кота неодноразово замовляли рекламу всесвітньо відомі бренди: Crocs, Valentino. Його навіть публікувала американська співачка Брітні Спірс на своїй сторінці в інстаграм.
- Під час війни кіт Степан не лише розважає публіку, а й показує понад мільйонній аудиторії в інстаграмі, як Росія бомбить мирні українські міста.
- Коли росіяни почали обстрілювати його місто, власниця тваринки вирішила виїхати до Франції.
- У березні харківського кота номінували на престижну премію World Influencers and Bloggers Awards. Народний улюбленець виграв цю премію! Він з'явився на червоній доріжці в Каннах з синьо-жовтою символікою.
- Крім того, український кіт із Харкова став героєм журналу Times Monaco. Видання розповіло дивовижну історію тварини.
- 23 березня кіт-блогер повідомив своїм підписникам, що нарешті повернувся додому, в рідний Харків, а вже 25 квітня зробив пропозицію лапки та серця своїй коханій Стефанії.