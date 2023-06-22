Хуху — манчкін черепахового забарвлення. Йому три роки, і він справжня зірка. Підписники з нетерпінням чекають на нові фотографії улюбленця і від душі засипають лайками.

Насправді Хуху має іншу роботу, окрім як красуватися на своїй сторінці. Він рекламує корми для тварин та притулки. У соціальних мережах його господарі розповідають про вихованців, які шукають собі нову сім'ю.

В Тайвані котик став зіркою інтернету / Фото з інстаграму @huhubaooo

Таким чином популярність Хуху допомагає не лише йому, а й іншим безпритульним вихованцям, яким пощастило не так сильно.

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