Бувши за кордоном, Степан та Ганна зібрали понад 15 тисяч євро на допомогу тваринам, які постраждали від війни в Україні. А тепер український кіт із Харкова став героєм журналу Times Monaco. Видання розповіло дивовижну історію тварини.

Дивіться також Як кіт-блогер Степан зустрічав Новий рік: яскраві фото з ікрою та червоною рибою

На знімку популярний Insta-блогер зображений на фоні вулиць Монако.

Найвідоміший кіт у світі Степан знайшов притулок у Монако,

– зазначено на обкладинці видання.

Кіт Степан прикрасив обкладинку журналу Times Monaco / Фото з інстраграм @loveyoustepan

У розмові з журналістами господиня кота Ганна розповіла, як вона разом із домашнім улюбленцем дісталася Монако.