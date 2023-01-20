Бувши за кордоном, Степан та Ганна зібрали понад 15 тисяч євро на допомогу тваринам, які постраждали від війни в Україні. А тепер український кіт із Харкова став героєм журналу Times Monaco. Видання розповіло дивовижну історію тварини.
Дивіться також Як кіт-блогер Степан зустрічав Новий рік: яскраві фото з ікрою та червоною рибою
На знімку популярний Insta-блогер зображений на фоні вулиць Монако.
Найвідоміший кіт у світі Степан знайшов притулок у Монако,
– зазначено на обкладинці видання.
Кіт Степан прикрасив обкладинку журналу Times Monaco / Фото з інстраграм @loveyoustepan
У розмові з журналістами господиня кота Ганна розповіла, як вона разом із домашнім улюбленцем дісталася Монако.
Довгим і складним був шлях з Харкова, який постійно зазнавав ракетних обстрілів. Монако було першим місцем у Європі, куди ми дісталися й знайшли притулок. Ми жили там 2 місяці і отримали велику допомогу, підтримку та турботу від місцевих. І ми щиро вдячні,
– каже вона.
За її словами, краса природи, гір та моря, архітектура міста, дивовижна атмосфера та добре ставлення людей, допомогли їм оговтатися від жахіть війни. Ганна підкреслила, що Монако – це шматочок раю на землі.
Що відомо про кота Степана
- Український кіт Степан – зірка інтернету. На його сторінку в інстаграмі підписані 1,3 мільйона людей з різних куточків світу. Разом з господинею Анею Степан живе в харківській багатоповерхівці. Чотирилапого підібрали з вулиці, коли він ще був кошеням. Зараз же йому вже 13 років.
- Відомо, що ідея щодо контенту з'явилася випадково. Анна одного разу замовила піцу, а Степан застрибнув на стілець та сів поруч. Тепер на кадрах їжа змінюється, але погляд Степана залишається.
- У кота неодноразово замовляли рекламу всесвітньо відомі бренди: Crocs, Valentino. Його навіть публікувала американська співачка Брітні Спірс на своїй сторінці в інстаграм.
- Під час війни кіт Степан не лише розважає публіку, а й показує понад мільйонній аудиторії в інстаграмі, як Росія бомбить мирні українські міста.
- Коли росіяни почали обстрілювати його місто, власниця тваринки вирішила виїхати до Франції.
- У березні харківського кота номінували на престижну премію World Influencers and Bloggers Awards. Народний улюбленець виграв цю премію! Він з'явився на червоній доріжці в Каннах з синьо-жовтою символікою.