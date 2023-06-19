Відео з цим звіром облетіло весь інтернет, і кіт швидко став зіркою. Що відомо про кота-гіганта Макса та його господарів – читайте далі. Зауважте Одеський зоопарк прихистив понад 200 тварин, яких віднесло водою з Херсонщини: що з ними буде

Справжнє ім'я Штірліц

Кіт з'явився у житті Вікторії, коли йому було лише 3 місяці. Господиня довго думала, яке ім'я підібрати домашньому пухнастику, оскільки в документах він значився як Штірліц.

За паспортом його звуть Штірліц. Коли ми думали, яке ім'я йому підібрати для звичайного життя, ми вирішили, що справжнє ім'я Штірліца йому підійде. А саме Макс Отто фон Штірліц. Тому зараз він у нас Максік,

– розповіла дівчина.

Вона разом із братом Дмитром виїхала з Херсона після окупації міста. Бабуся та дідусь навідріз відмовилися покидати будинок, разом із ними залишився і Макс. Коту-богатирю 7 років, важить він близько 10 кілограмів.

Літних людей вмовляли рідні покинути будинок, але вони залишалися вдома навіть після підриву Каховської ГЕС. Коли вода здійнялася високо, пенсіонерів вивезли рятувальники до місцевої лікарні. Знайти кота і забрати його із собою – не було можливості. Макс втік, а рятувальники працювали під обстрілами та дуже поспішали. Двері у квартиру залишили відчиненими.

Мейн-кун врятований і вже у Києві з господарями / Скриншот з відео

Як Макса-Штірліца рятували?

У Херсоні волонтерив однокласник Дмитра Андрій, він і погодився допомогти. Каже, був дуже здивований, побачивши такого величезного кота. Евакуювали чотирилапого човном під обстрілами окупантів. А вже наступного ранку пухнастий був у Києві. Він своїх господарів впізнав майже одразу, хоча не бачив від минулого року.

Дмитро та Вікторія сподіваються, що їхніх бабусю та дідуся херсонські медики підлікують і вони таки умовлять своїх рідних перебратися до більш спокійного регіону. Ну, а в Макса попереду спа-процедури у грумінг-салоні, а ще реабілітація після пережитого стресу

Щемлива історія порятунку собаки Баді у Херсоні

Зоозахисні організації і волонтери продовжують рятувати тварин та доставляти їх у притулки безпечних регіонів. Однак не всі вони безпритульні. Ньюфаундленду Баді пощастило – його знайшли у Бабинецькому притулку в Києві.

Разом зі своїми господарями він пережив окупацію Херсону під обстрілами. Однак після підриву Каховської ГЕС, коли почала прибувати вода, Баді злякався і втік через отвір у паркані. Господарі довгий час шукали свого улюбленця, виходили на воду, однак ніде не могли знайти. Врешті-решт Баді врятували волонтери.