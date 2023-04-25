Кіт Степан зробив пропозицію Стефанії

Так, найвідоміший український кіт Степан зробив пропозицію лапки та серця своїй коханій Стефанії. Першими весільними кадрами кіт-блогер поділився у своїх соціальних мережах.

Читайте також У Чорнобильській зоні помітили рідкісного птаха: який вигляд він має

Зробив своїй коханій Стефанії пропозицію лапки та серця,

– повідомив він.

Кіт Степан додав, що будь-хто може оформити шлюб за 24 години та повністю під "ключ" організувати весілля на будь-якій локації Харкова та Києва.

Кіт Степан звернувся до своїх підписників із проханням не стримувати своїх емоцій.

Освідчуйтесь, кохайте один одного, життя одне! Стефанія, кохаю тебе!

– додав наречений, а тепер вже чоловік Стефанії.

До слова, котам навіть видали свідоцтво про шлюб

Що відомо про кота Степана