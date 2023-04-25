Кіт Степан зробив пропозицію Стефанії
Так, найвідоміший український кіт Степан зробив пропозицію лапки та серця своїй коханій Стефанії. Першими весільними кадрами кіт-блогер поділився у своїх соціальних мережах.
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Зробив своїй коханій Стефанії пропозицію лапки та серця,
– повідомив він.
Кіт Степан додав, що будь-хто може оформити шлюб за 24 години та повністю під "ключ" організувати весілля на будь-якій локації Харкова та Києва.
Кіт Степан звернувся до своїх підписників із проханням не стримувати своїх емоцій.
Освідчуйтесь, кохайте один одного, життя одне! Стефанія, кохаю тебе!
– додав наречений, а тепер вже чоловік Стефанії.
До слова, котам навіть видали свідоцтво про шлюб
Що відомо про кота Степана
- Український кіт Степан – зірка інтернету. На його сторінку в інстаграмі підписані 1,3 мільйона людей з різних куточків світу. Разом з господинею Анею Степан живе в харківській багатоповерхівці. Чотирилапого підібрали з вулиці, коли він ще був кошеням. Зараз же йому вже 13 років.
- Відомо, що ідея щодо контенту з'явилася випадково. Анна одного разу замовила піцу, а Степан застрибнув на стілець та сів поруч. Тепер на кадрах їжа змінюється, але погляд Степана залишається.
- У кота неодноразово замовляли рекламу всесвітньо відомі бренди: Crocs, Valentino. Його навіть публікувала американська співачка Брітні Спірс на своїй сторінці в інстаграм.
- Під час війни кіт Степан не лише розважає публіку, а й показує понад мільйонній аудиторії в інстаграмі, як Росія бомбить мирні українські міста.
- Коли росіяни почали обстрілювати його місто, власниця тваринки вирішила виїхати до Франції.
- У березні харківського кота номінували на престижну премію World Influencers and Bloggers Awards. Народний улюбленець виграв цю премію! Він з'явився на червоній доріжці в Каннах з синьо-жовтою символікою.
- Крім того, український кіт із Харкова став героєм журналу Times Monaco. Видання розповіло дивовижну історію тварини.
- 23 березня кіт-блогер повідомив своїм підписникам, що нарешті повернувся додому, в рідний Харків.