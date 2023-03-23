Кіт Степан повернувся до Харкова

Але, звісно, всюди добре, а вдома – найкраще. 23 березня кіт-блогер повідомив своїм підписникам, що нарешті повернувся додому, в рідний Харків.

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Його рідне місто з першого дня повномасштабного вторгнення перебувало під регулярними обстрілами. Російська армія своїми ракетами вбивала мирних жителів та руйнувала їх будинки.

Через побоювання, Анна, господиня Степана, виїхала до Франції, де вони пробули декілька місяців. Потім друзі повернулися в Україну, але жили у Львові. Тільки зараз, коли у Харкові трохи спала небезпека, вони прийняли рішення повернутися додому. На щастя, будинок пухнастого вцілів.

Я вдома,

– написав він.

Кіт-блогер опублікував світлини у рідних кімнатах домівки. Разом з ним на кадрах його подружка Стефанія, яка завжди складає чотирилапому компанію. Фотографії схожі на справжні сімейні – жінка з невинним обличчям та трохи стомлений від подружнього життя чоловік.

Підписники Степана привітали його з поверненням додому, закликавши бути й надалі обережним. Ось декілька коментарів, які залишили під дописом:

"З поверненням у місто-герой Харків!";

"Харків — це Україна";

"Чекаємо славнозвісних фото за столом";

"Яка хороша ця вусата морда";

"Бережіть себе!".

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