Кіт Степан повернувся до Харкова
Але, звісно, всюди добре, а вдома – найкраще. 23 березня кіт-блогер повідомив своїм підписникам, що нарешті повернувся додому, в рідний Харків.
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Його рідне місто з першого дня повномасштабного вторгнення перебувало під регулярними обстрілами. Російська армія своїми ракетами вбивала мирних жителів та руйнувала їх будинки.
Через побоювання, Анна, господиня Степана, виїхала до Франції, де вони пробули декілька місяців. Потім друзі повернулися в Україну, але жили у Львові. Тільки зараз, коли у Харкові трохи спала небезпека, вони прийняли рішення повернутися додому. На щастя, будинок пухнастого вцілів.
Я вдома,
– написав він.
Кіт-блогер опублікував світлини у рідних кімнатах домівки. Разом з ним на кадрах його подружка Стефанія, яка завжди складає чотирилапому компанію. Фотографії схожі на справжні сімейні – жінка з невинним обличчям та трохи стомлений від подружнього життя чоловік.
Підписники Степана привітали його з поверненням додому, закликавши бути й надалі обережним. Ось декілька коментарів, які залишили під дописом:
- "З поверненням у місто-герой Харків!";
- "Харків — це Україна";
- "Чекаємо славнозвісних фото за столом";
- "Яка хороша ця вусата морда";
- "Бережіть себе!".
Що відомо про кота Степана
- Український кіт Степан – зірка інтернету. На його сторінку в інстаграмі підписані 1,3 мільйона людей з різних куточків світу. Разом з господинею Анею Степан живе в харківській багатоповерхівці. Чотирилапого підібрали з вулиці, коли він ще був кошеням. Зараз же йому вже 13 років.
- Відомо, що ідея щодо контенту з'явилася випадково. Анна одного разу замовила піцу, а Степан застрибнув на стілець та сів поруч. Тепер на кадрах їжа змінюється, але погляд Степана залишається.
- У кота неодноразово замовляли рекламу всесвітньо відомі бренди: Crocs, Valentino. Його навіть публікувала американська співачка Брітні Спірс на своїй сторінці в інстаграм.
- Під час війни кіт Степан не лише розважає публіку, а й показує понад мільйонній аудиторії в інстаграмі, як Росія бомбить мирні українські міста.
- Коли росіяни почали обстрілювати його місто, власниця тваринки вирішила виїхати до Франції.
- У березні харківського кота номінували на престижну премію World Influencers and Bloggers Awards. Народний улюбленець виграв цю премію! Він з'явився на червоній доріжці в Каннах з синьо-жовтою символікою.
- Крім того, український кіт із Харкова став героєм журналу Times Monaco. Видання розповіло дивовижну історію тварини.