ДСНС врятували з небезпеки мопса

Мешканці та їх маленькі друзі потрапили під удар окупантів. Під завалами опинилися чотирилапі, які теж потребували допомоги. Державна служба з надзвичайних ситуацій України одразу прибула на місце події та розпочала рятувальну операцію.

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Так, працівники ДСНС врятували маленького мопса, який перебував у багатоповерхівці під час ворожого обстрілу.

Кожне життя важливе! Маленькі "носики" також страждають від ворожих атак. Наляканий мопс, якого винесли з осередку небезпеки рятувальники ДСНС у Запоріжжі,

– йдеться у повідомленні.

Зворушливе фото, яке опублікували на сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій, де рятувальник ДСНС виносить на руках наляканого чотирилапого вже встигло облетіти мережу та зібрати чимало коментарів з подякою службі порятунку за роботу.



У Запоріжжі врятували мопса з-під завалів багатоповерхівки / Фото ДСНС

У Запоріжжі з-під завалів будинку врятували бульдога

Раніше, у ніч на 2 березня, під завалами п'ятиповерхового будинку в Запоріжжі, який зазнав російської ракетної атаки, рятувальники знайшли собаку.

На щастя, собака залишилася живою, зараз вона вже зі своїми господарями. Песик на прізвисько Міра майже дві доби перебувала під завалами. На щастя, рятувальникам вдалося визволити бідолашну тваринку, яка була заблокована у руїнах.

До слова, 16 березня запорізька родина разом з Мірою завітала до Служби порятунку, щоб особисто подякувати своїм рятівникам.