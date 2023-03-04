У Запоріжжі з-під завалів будинку врятували бульдога

На щастя, собака залишилася живою і вже зі своїми господарями. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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У Запоріжжі під час ліквідації наслідків ракетного удару по будинку рятувальники врятували бульдога,

– йдеться у повідомленні.

Песик на прізвисько Міра майже дві доби перебувала під завалами. На щастя, рятувальникам вдалося визволити бідолашну тваринку, яка була заблокована у руїнах.

Співробітники ДСНС врятували Міру з-під завалів / Фото ДСНС​

Зазначається, що бульдог Міра неушкоджена за зовнішніми ознаками. Наразі її вже передали господарям.

Удар по Запоріжжю: що відомо

Вночі 2 березня окупанти завдали чергового ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі.

Ворог атакував місто з ЗРК С-300. Ракета поцілила у п'ятиповерховий будинок. Внаслідок цього частина його завалилася.

Силами підрозділів ДСНС вдалося врятувати 11 осіб, ще 20 – евакуювати. З-під завалів будинку рятувальники деблокували 7 загиблих.

Станом на 07:00 4 березня рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців будинку. Загалом з-під завалів будинку рятувальники деблокували 10 загиблих з них одна дитина. Ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку.

На Дніпропетровщині під ворожий обстріл потрапила ферма

Російські окупанти обстрілюють українські мирні міста, вбиваючи людей. Під удар потрапляють і тварини.

Так, 1 березня російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії, ворог влучив у фермерське господарство. В результаті загинуло вісім корів, ще п'ятеро поранено.