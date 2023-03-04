За цим фактом поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження. За скоєне трьом мешканцям Червоноградського району загрожує покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

До розкриття злочину були залучені співробітники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області та оперативники карного розшуку поліції Львівщини.

Проведеними заходами правоохоронці встановили, що подія відбулась у лісосмузі неподалік одного з сіл у Червоноградському районі. Також встановлені особи учасників події – троє 19-річних місцевих мешканців. У них були проведені невідкладні обшуки та вилучені речові докази.