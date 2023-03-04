Поліція знайшла винуватців жорстокого вбивства лисиці
За цим фактом поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження. За скоєне трьом мешканцям Червоноградського району загрожує покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
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До розкриття злочину були залучені співробітники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області та оперативники карного розшуку поліції Львівщини.
Проведеними заходами правоохоронці встановили, що подія відбулась у лісосмузі неподалік одного з сіл у Червоноградському районі. Також встановлені особи учасників події – троє 19-річних місцевих мешканців. У них були проведені невідкладні обшуки та вилучені речові докази.
Тушку лисиці поліцейські скерували на дослідження. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини події.
Поліцейські покарали франківку, яка жорстоко поводилася з єнотом
22 лютого в мережі з'явилося відео, на якому франківка жорстоко поводилася з єнотом. Вона помістила бідолашну тварину у сушильну машинку та увімкнула її на декілька секунд.
Поліція області одразу розпочала перевірку дівчини. Власницею тварини виявилася 22-річна жителька Івано-Франківська. Поліцейські виписали їй адмінпротокол, який передали в суд для остаточного рішення щодо покарання зловмисниці.