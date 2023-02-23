Франківка понесе адмінвідповідальність за жорстоке поводження з єнотом

Поліція області одразу розпочала перевірку дівчини. Власницею тварини виявилася 22-річна жителька Івано-Франківська. Поліцейські виписали їй адмінпротокол.

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Санкція статті передбачає штраф з конфіскацією тварини. Єнота працівники поліції відвезли до ветеринарної клініки.

Ознак насильницького поводження ветеринар не виявив, зі здоров'ям єнота все гаразд,

— йдеться у дописі.

При цьому на 22-річну франківку поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення (жорстоке поводження з тваринами).

Поліцейські притягнули до адмінвідповідальності франківку, яка жорстоко поводилася з єнотом / Фото Нацполіції

Санкція статті передбачає штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя та здоров'я. Адміністративний протокол направлено до суду для прийняття рішення.