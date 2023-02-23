Франківка понесе адмінвідповідальність за жорстоке поводження з єнотом
Поліція області одразу розпочала перевірку дівчини. Власницею тварини виявилася 22-річна жителька Івано-Франківська. Поліцейські виписали їй адмінпротокол.
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Санкція статті передбачає штраф з конфіскацією тварини. Єнота працівники поліції відвезли до ветеринарної клініки.
Ознак насильницького поводження ветеринар не виявив, зі здоров'ям єнота все гаразд,
— йдеться у дописі.
При цьому на 22-річну франківку поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення (жорстоке поводження з тваринами).
Поліцейські притягнули до адмінвідповідальності франківку, яка жорстоко поводилася з єнотом / Фото Нацполіції
Санкція статті передбачає штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя та здоров'я. Адміністративний протокол направлено до суду для прийняття рішення.
Зі здоров'ям єнота все гаразд / Фото Нацполіції