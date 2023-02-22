Інформацію було негайно зареєстровано для перевірки. На відео, що опублікували в мережі, тварину помістили в сушильну машину, а тоді увімкнули її.

От що творить безкарність за жорстоке поводження з тваринами. Така поведінка — аморальна, неадекватна, а дії – пряме порушення закону. Ця особа ще й веселиться з того, що тваринка мучиться! Питання ще також до людей, які переглядають ці сторіс і мовчать!

— йдеться у дописі.

Дівчина помістила єнота у сушку та увімкнула її: дивіться відео

Як стало відомо одному з українських видань, над твариною, ймовірно, знущалася колишня студентка Івано-Франківського юридичного інституту НУ "Одеська юридична академія". В інституті одразу прокоментували жорстоке поводження дівчини.

Викладацький та студентський колективи навчального закладу різко засуджують відеодопис, й акцентують, що дівчина 2 два роки не є студенткою закладу та жодних важелів впливу на її поведінку, на жаль, немає.

Жорстоке поводження з тваринами: відповідальність

У законі прописано, що жорстоке поводження – це знущання з тварин, яке спричиняє їхні муки, завдає їм фізичного страждання, а також нанесення тілесних ушкоджень, каліцтво або дії, що призвели до загибелі тварини. Жорстоким поводженням може вважатися навіть порушення правил транспортування тварини.

За порушення правил утримання тварин, як і раніше, загрожує адміністративна відповідальність. Але тепер штрафи зросли:

За знущання над тваринами без завдання тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, а також за залишення тварини напризволяще та інші порушення правил утримання та транспортування загрожує приблизно від 3 000 до 5 000 гривень .

. Якщо аналогічні дії вчинені щодо двох і більше тварин або групою осіб, або особою, яку протягом року було оштрафовано за таке саме порушення, штраф становитиме від 5 000 до 8 500 гривень або можливий адміністративний арешт на строк до 15 діб.

У новому законі деякі порушення замість адміністративної тепер передбачають кримінальну відповідальність. Так, за знущання, які вчинені з особливою жорстокістю, або повторно, а також насильницькі дії щодо тварини, які спрямовані на задоволення статевої пристрасті, передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 8 років із конфіскацією тварини.