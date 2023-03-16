Міра завітала до ДСНС

Через півтори доби співробітникам ДСНС вдалося відшукати й чотирилапу улюбленицю сім'ї – французького бульдога на прізвисько Міра. Сьогодні запорізька родина завітала до Служби порятунку, щоб особисто подякувати своїм рятівникам.

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Силами рятувальників вдалося зберегти 4 життя: Анни, її чоловіка, чотирилапого "носика" і дитини, яку носить під серцем жінка.



Міра приїхала подякувати ДСНС за порятунок / Фото ГУ ДСНС України у Запорізькій області

У ході ліквідації рятувальники знайшли обручку, документи, гаджет з весільними фотографіями – миттєвостями, які надзвичайно цінні для цих людей. Знайдене фахівці ДСНС повернули родині.

Ви неймовірні. Я не уявляю, як можна було зробити те, що ви зробили. Це просто не піддається розумінню. Ми кричали з чоловіком без сподівань бути почутими. А ви почули і врятували нас,

– емоційно розповіла Анна.

Наразі чоловік жінки перебуває у лікарні, тому жінка, яка сама нещодавно повернулася із медзакладу, приїхала до Служби порятунку з мамою і песиком Мірою.



Анна і Міра подякували за свій порятунок / Фото ГУ ДСНС України у Запорізькій області



Анна приїхала до Служби порятунку з мамою і песиком Мірою / Фото ГУ ДСНС України у Запорізькій області

ДСНС врятувала бульдога, який майже дві доби був під завалами