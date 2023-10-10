Жінка зняла на відео, як ведмеді увірвалися на пікнік
Звірі з'їли всі бургери й навіть зуміли відкрити банку газованої води. Ця зустріч була зафіксована об'єктивом Мелані Фріх зі штату Іллінойс.
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Група друзів вирушила на природу, щоб приготувати м'ясо. Вони орендували будиночок у лісі, в який і заглянули два ведмеді. В один момент група пішла на балкон першого поверху, звідки і були зняті кумедні кадри.
На них видно, як ведмеді відкривають барбекю, перш ніж з'їсти бургери. Однак на цьому тварини не зупинилися – вони хотіли взяти від життя все, тому після ситних котлет відкрили кока-колу.
Господар будиночка сказав нам, що зараз сезон ведмедів і потрібно бути обережними. У суботу ми готували бургери на грилі й побачили, що до нас прямують ведмеді. Ми почали кричати, стукати сковорідками і щосили намагалися відлякати їх, але їм було все одно!
– каже Мелані.
Не гаючи ні секунди, вони швидко вимкнули гриль, забрали вже приготовану їжу й сховалися у своєму житлі. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав, тому туристам залишилися незабутні та справді виняткові спогади про свою подорож.
Як це було: дивіться відео
Інциденти з ведмедями: останні новини
- 8 серпня у сільській місцевості Дрогобицького району помітили бурого ведмедя. Лісники припускають, що ведмедя випустили із незаконного вольєра або звір прийшов з Бескидів.
- 28 вересня, жителі села Селисько, що приблизно за 13 кілометрів від Львова, також помітили хижого ведмедя, а декілька днів раніше в Івано-Франківській області з лісу вийшов ведмідь і жорстоко напав на коня.
- Ведмідь з Білорусі у пошуках кращого життя хотів незаконно потрапити до ЄС. Задля цього тварина наполегливо намагалася перелізти через паркан на кордоні з Литвою.
- В Іспанії врятували бурого ведмедя, який випадково потрапив у пастку. Тварина застрягла головою у пластиковій каністрі.