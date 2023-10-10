Жінка зняла на відео, як ведмеді увірвалися на пікнік

Звірі з'їли всі бургери й навіть зуміли відкрити банку газованої води. Ця зустріч була зафіксована об'єктивом Мелані Фріх зі штату Іллінойс.

Дивіться також "Халк" власною персоною: який вигляд має найбільший пітбуль у світі вагою 80 кілограмів

Група друзів вирушила на природу, щоб приготувати м'ясо. Вони орендували будиночок у лісі, в який і заглянули два ведмеді. В один момент група пішла на балкон першого поверху, звідки і були зняті кумедні кадри.

На них видно, як ведмеді відкривають барбекю, перш ніж з'їсти бургери. Однак на цьому тварини не зупинилися – вони хотіли взяти від життя все, тому після ситних котлет відкрили кока-колу.

Господар будиночка сказав нам, що зараз сезон ведмедів і потрібно бути обережними. У суботу ми готували бургери на грилі й побачили, що до нас прямують ведмеді. Ми почали кричати, стукати сковорідками і щосили намагалися відлякати їх, але їм було все одно!

– каже Мелані.

Не гаючи ні секунди, вони швидко вимкнули гриль, забрали вже приготовану їжу й сховалися у своєму житлі. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав, тому туристам залишилися незабутні та справді виняткові спогади про свою подорож.

Як це було: дивіться відео

Інциденти з ведмедями: останні новини