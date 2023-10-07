Особливості собаки

Власник пітбуля Халка Марлон Грінан каже, що нащадки його звіра були незаконно вивезені до Великої Британії, і вважає, що те саме станеться з XL Bully після того, як їх заборонять. До слова, Грінан розводить собак у Нью-Гемпширі, США. Читайте також Вселяє більше страху, ніж леви: який хижак в Африці є справжнім монстром для тварин Сторінка в соціальній мережі, присвячена величному й улюбленому чотирилапому компаньйону, продемонструвала надзвичайну популярність, зібрала кількість прихильників у понад 1 мільйон завзятих шанувальників. Халк та звичайний пітбуль / Фото з інстаграму @iam_thehulk​ Профіль містить захопливі дописи, що демонструють особистість собаки та грізні ікла, а також фіксують зворушливі моменти, коли велетень грайливо спілкується з дітьми. Халк поряд з малюком / Фото з інстаграму @iam_thehulk​ Власник розповів, що у нього велика база шанувальників. Це є свідченням її широкої привабливості, і незліченна кількість людей тягнеться, щоб побачити цю надзвичайну істоту.

До слова, вартість такого собаки сягає 2 мільйони фунтів стерлінгів.

Халк зі своїм господарем / Фото з інстаграму @iam_thehulk​

XL Bully хочуть заборонити

Марлон часто отримує звістки від своїх підписників з Британії: нібито на вулицях міст можна побачити пітбулів, хоча ця порода заборонена у Сполученому Королівстві з 1991 року відповідно до Закону про небезпечних собак. Однак люди все ж знаходять спосіб провезти щенят через кордон.

Прем'єр-міністр назвав породу "небезпекою для наших спільнот, особливо для наших дітей",

– розповів він.

Минулого місяця Ріші Сунак оголосив, що уряд планує заборонити XL Bullies до кінця цього року після серії атак. Але деталі заборони XL Bully ще не встановлені. Наразі всі собаки, які приїжджають до Британії з Америки, вимагають сертифіката ветеринара із зазначенням їх породи (а також мікрочип і вакцини). Але, за словами Грінана, ці заходи мало допомагають людям запобігти потраплянню заборонених порід.

Марлон Грінан та його пітбуль Халк / Фото з інстаграму @iam_thehulk