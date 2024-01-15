Якщо господар не матиме ліцензії: Шотландія заборонить популярну породу собак
Джерело:Sky News
Шотландський уряд оголосив, що в країні будуть заборонені собаки породи американський буллі в розмірі XL. Заборона поширюватиметься на тих особин, які не матимуть ліцензії.
Перший міністр Шотландії Хумза Юсаф підтвердив, що у країні заборонять неліцензованих буллі XL. Рішення про заборону ухвалять найближчим часом.
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У Шотландії заборонять собак породи буллі XL
Шотландський міністр наголосив на необхідності запровадження заборони, щоб розв'язати проблему з собаками та поставити пріоритет громадській безпеці. Юсаф хоче копіювати закони Англії та Уельсу в цій сфері.
Американський буллі XL / Фото Unsplash
З листопада 2023 року до Закону про небезпечних собак Англії та Уельсу додали породу буллі в розмірі XL, після чого їхні власники мали 2 місяці на підготовку до обмежень:
- у громадських місцях собаки повинні бути на повідці та в наморднику;
- стає незаконним продаж, розведення і дарування таких собак;
- власники буллі зобов'язані мати свідоцтво на собаку, а потім каструвати, чипувати та застрахувати;
- власники, які не дотримуватимуться нових правил, будуть змушені умертвити своїх собак і отримають штраф або судимість.
Натомість шотландський підрозділ Товариства запобігання жорстокому поводженню з тваринами (SPCA) повідомив про відсутність зростання кількості буллі розміру XL у країні після введення обмежень в Англії та Уельсі. Хоча Товариство підтримує заходи шотландського уряду, воно висловлює незгоду щодо заборони певної породи собак.
У Шотландії заборонять собак породи буллі XL / Фото Lauren Ballantyne
SPCA пропонує боротися з безвідповідальністю власників собак і неконтрольованим розведенням.
Ми вважаємо, що будь-яка порода собак може бути потенційно неконтрольованою та небезпечною в безвідповідальних руках,
— зазначили у пресслужбі товариства.
Зауважимо, американський буллі XL – це найбільший варіант породи американських буллі. Пес може важити 60 кілограмів. Собак завезли до Великої Британії приблизно у 2014 році. У 2022 році до шести з десяти смертельних нападів на людей були причетні собаки саме цієї породи. Через це у світі починають забороняти породу.
Заборони собак певних порід у світі: останні новини
- Штучне виведення різних порід собак і котів, як правило, завдає шкоди здоров'ю тварини. Тому в Нідерландах збираються запровадити заборону на володіння такими вихованцями. Там складуть перелік зовнішніх ознак тварин, яких більше не можна утримувати. В категорію ризикують потрапити висловухі кішки та собаки з плоским носом, серед яких французькі бульдоги, мопси та пекінеси.
- До переліку таких країн приєдналася і Норвегія. Окружний суд Осло вирішив заборонити розводити британських бульдогів і Кінг Чарльз спанієлів.
- У Єгипті набув чинності закон про "небезпечних тварин", який запроваджує нові правила володіння собаками. У тексті закону перераховані породи та назви тварин, які визначаються як такі, які можуть завдати шкоди або становлять небезпеку для людини чи інших тварин.