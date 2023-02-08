Міністерство сільського господарства країни хоче скласти перелік зовнішніх ознак тварин, яких більше не можна утримувати – згадуються породи собак з плоскими мордами та висловухі кішки. Список починається з малого, але продовжує розширюватися.

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У Нідерландах заборонять собак із плоскою мордою і висловухих кішок

Під цю категорію ризикують потрапити висловухі кішки та собаки з плоским носом, серед яких французькі бульдоги, мопси та пекінеси.

За даними міністерства, зазначені зовнішні риси завдають котам і собакам безліч страждань. Наприклад, коротконосим тваринам важко дихати, а генетичні мутації можуть викликати головний біль.

Ми робимо життя невинних тварин нещасним тільки тому, що вважаємо їх "красивими" і "милими". Ось чому сьогодні ми робимо великий крок у Нідерландах, де жодна домашня тварина не повинна страждати через свій зовнішній вигляд,

– йдеться в заяві міністра сільського господарства Нідерландів Піта Адема.

Він заявив, що домагатиметься заборони на володіння дизайнерськими породами та заборони на використання фотографій з ними в рекламі або соціальних мережах.



Чорний мопс / Фото Pixabay

Висловухі кішки, безумовно, підпадають під заборону. Адже існують наукові докази того, що ці кішки завжди страждають через дефект хряща, спричинений певним геном.

Нідерланди заборонили розведення домашніх тварин із привабливим зовнішнім виглядом ще у 2014 році, але деякі тварини, як і раніше, продаються нелегально або купуються за кордоном. Тож пропоновані нові правила покликані закрити лазівку, щоб володіння такими тваринами стало незаконним.

Чиновники визначать конкретний список порід, особливості яких можуть погіршувати здоров'я тварини.

Нинішніх власників таких собак і котів заборона не торкнеться

Людям, у яких вже є собака з пласкою мордою або висловухий кіт чи кішка, не варто хвилюватися. Вони зможуть утримувати свого вихованця.

Але якщо тварина гине, їм не дозволяється купувати іншу з такими ж характеристиками.