Щоправда, тепер вона набагато м'якша на дотик і пахне набагато краще. Її шерсть стала більш пухнастою. Але з рештою мало що можна зробити, – додала Міддлтон.

При цьому менеджерка салону Сем Бертон сказала: "Я думаю, що вона справді мила по-своєму".

Власниця каже, що не ображається на людей, які називають її улюбленицю "потворою", і розуміє, що це кажуть жартома. Вона додала, що Пеггі "прекрасна і тілом, і душею".

Пеггі після візиту в салон краси​ / Фото BBC