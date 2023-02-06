Найпотворніша собака Британії отримала премію
Мовиться про чотирирічну Пеггі, яку вважають сумішшю мопса і карликової чубатої породи. Вона перемогла у конкурсі сім інших собак-конкурентів у номінації найпотворніших.
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Як приз собака отримала сеанс грумінгу і професійну фотосесію в косметичному салоні в Беверлі у Східному Йоркширі.
Пеггі отримала свій приз / Фото BBC
36-річна Холлі Міддлтон з Левена, яка є її господинею, сказала, що Пеггі "чудова завжди", незалежно від її зачіски.
Щоправда, тепер вона набагато м'якша на дотик і пахне набагато краще. Її шерсть стала більш пухнастою. Але з рештою мало що можна зробити,
– додала Міддлтон.
При цьому менеджерка салону Сем Бертон сказала: "Я думаю, що вона справді мила по-своєму".
Власниця каже, що не ображається на людей, які називають її улюбленицю "потворою", і розуміє, що це кажуть жартома. Вона додала, що Пеггі "прекрасна і тілом, і душею".
Пеггі після візиту в салон краси / Фото BBC
Міддлтон взяла Пеггі з притулку для тварин наприкінці 2018 року. Вона була останнім цуценям у посліді. Жінці стало шкода цуценя, яке сиділо сумне, без волосся та з висунутим язиком. Так, Пеггі отримала родину.