Перший міністр Шотландії Хумза Юсаф підтвердив, що у країні заборонять неліцензованих буллі XL. Рішення про заборону ухвалять найближчим часом.

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У Шотландії заборонять собак породи буллі XL

Шотландський міністр наголосив на необхідності запровадження заборони, щоб розв'язати проблему з собаками та поставити пріоритет громадській безпеці. Юсаф хоче копіювати закони Англії та Уельсу в цій сфері.

Американський буллі XL / Фото Unsplash

З листопада 2023 року до Закону про небезпечних собак Англії та Уельсу додали породу буллі в розмірі XL, після чого їхні власники мали 2 місяці на підготовку до обмежень:

у громадських місцях собаки повинні бути на повідці та в наморднику;

стає незаконним продаж, розведення і дарування таких собак;

власники буллі зобов'язані мати свідоцтво на собаку, а потім каструвати, чипувати та застрахувати;

власники, які не дотримуватимуться нових правил, будуть змушені умертвити своїх собак і отримають штраф або судимість.

Натомість шотландський підрозділ Товариства запобігання жорстокому поводженню з тваринами (SPCA) повідомив про відсутність зростання кількості буллі розміру XL у країні після введення обмежень в Англії та Уельсі. Хоча Товариство підтримує заходи шотландського уряду, воно висловлює незгоду щодо заборони певної породи собак.

У Шотландії заборонять собак породи буллі XL / Фото Lauren Ballantyne

SPCA пропонує боротися з безвідповідальністю власників собак і неконтрольованим розведенням.

Ми вважаємо, що будь-яка порода собак може бути потенційно неконтрольованою та небезпечною в безвідповідальних руках,

— зазначили у пресслужбі товариства.

Зауважимо, американський буллі XL – це найбільший варіант породи американських буллі. Пес може важити 60 кілограмів. Собак завезли до Великої Британії приблизно у 2014 році. У 2022 році до шести з десяти смертельних нападів на людей були причетні собаки саме цієї породи. Через це у світі починають забороняти породу.

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