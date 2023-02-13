У Норвегії заборонили розводити британських бульдогів та один із видів спанієлів

Так, до переліку таких країн приєдналася Норвегія. Окружний суд Осло вирішив заборонити розводити британських бульдогів і Кінг Чарльз спанієлів.

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Суд постановив, що їх розведення у країні суперечить норвезькому закону про захист тварин. Ухвалити таке рішення суду запропонувала група місцевих зоозахисників. Причиною назвали хвороби, до яких стали схильні ці тварини унаслідок селекції.

Про штучні проблеми зі здоров'ям у бульдогів відомо з початку 20 століття. Такий вирок суд мав ухвалити значно раніше,​

– наголосила зоозахисниця Ешильд Рольдсет, додавши, що це історичне рішення.

Перед тим як винести рішення про заборону розведення цих порід, суд консультувався з ветеринаром та генетиком.

Водночас, зазначається, що заборона не поширюватиметься на випадки селекції, під час яких намагатимуться "науково обґрунтовано" прибрати їхні проблеми зі здоров'ям.

Які проблеми зі здоров'ям мають ці породи

Британські бульдоги та Кінг Чарльз спанієлі через штучне виведення людьми отримали чимало проблем зі здоров'ям.

Попри свою популярність, британські бульдоги схильні до проблем із диханням, які викликає широкий череп і коротка морда. Нерідко представникам цієї породи, навіть, необхідне хірургічне втручання, аби полегшити життя тварини й убезпечити. Ще британські бульдоги схильні до захворювань очей та інфекцій у складках шкіри.

У Норвегії заборонили розводити британських бульдогів / Фото UnSplash

Щодо Кінг Чарльз спанієлів, то вони часто мають проблеми із серцем, очима та суглобами. Найпоширенішою проблемою є пролапс мітрального клапана. Друге місце займає синдром Арнольда-Кіарі, який призводить до сильних болів в шийному відділі хребта.

Складнішим є синдром епізодичного падіння (СЕП). Вихованці, що успадкували цю неврологічну патологію, мають схожі звички з тваринами, які отримали травму хребта. Також тварини часто страждають від сухого кератокон'юнктивіту і синдрому кучерявою вовни.