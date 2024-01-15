Первый министр Шотландии Хумза Юсаф подтвердил, что в стране запретят нелицензированные булли XL. Решение о запрете будет принято в ближайшее время.

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В Шотландии запретят собак породы булли XL

Шотландский министр отметил необходимость введения запрета, чтобы решить проблему с собаками и поставить приоритет общественной безопасности. Юсаф хочет копировать законы Англии и Уэльса в этой области.

Американские булли XL / Фото Unsplash

С ноября 2023 года в Закон об опасных собаках Англии и Уэльса добавили породу булли в размере XL, после чего их владельцы имели 2 месяца на подготовку к ограничениям:

в общественных местах собаки должны быть на поводке и в наморднике;

становится незаконной продажа, разведение и дарение таких собак;

владельцы булли обязаны иметь свидетельство на собаку, а затем кастрировать, чиповать и застраховать;

владельцы, которые не будут соблюдать новые правила, будут вынуждены умертвить своих собак и получат штраф или судимость.

Шотландское подразделение Общества предотвращения жестокого обращения с животными (SPCA) сообщило об отсутствии роста количества булли размера XL в стране после введения ограничений в Англии и Уэльсе. Хотя Общество поддерживает меры шотландского правительства, оно выражает несогласие по запрету определенной породы собак.

В Шотландии запретят собак породы булли XL / Фото Lauren Ballantyne

SPCA предлагает бороться с безответственностью владельцев собак и неконтролируемым разведением.

Мы считаем, что любая порода собак может быть потенциально неконтролируемой и опасной в безответственных руках.

— отметили в пресс-службе общества.

Заметим, американский булли XL – это самый большой вариант породы американских булли. Кобель может весить 60 килограммов. Собак завезли в Великобританию примерно в 2014 году. В 2022 году к шести из десяти смертельных нападений на людей были причастны собаки именно этой породы. Поэтому в мире начинают запрещать породу.

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