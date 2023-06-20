Небезпечною тварину може визнати Головне управління ветеринарних служб (GAVS). Собаківникам надалі доведеться отримувати ліцензії на своїх тварин та віддавати їх на перевірку.

Які породи вважаються безпечними, а які заборонені?

Тепер у Єгипті безпечними вважаються десять порід:

кокер-спанієлі,

лабрадори,

пуделі,

малінуа,

померанські шпіци,

джек-рассел-тер'єри,

німецькі доги,

білі німецькі вівчарки,

мальтійські болонки,

самоїди.

Водночас небезпечними визнали такі породи собак:

пітбулі,

ротвейлери,

німецькі вівчарки,

хаскі,

кавказькі вівчарки,

бульмастифи,

добермани,

аляскинські маламути,

акіти,

американські буллі,

альпійські мастифи,

аргентинські доги,

кане корсо,

тоса інус.

У Єгипті заборонили тримати собак 15 небезпечних порід​ / Фото Egyptian Streets

Дворняги в тексті закону не згадані, але зазначено, що у забороненому списку може бути більше порід.

Крім собак, до списку небезпечних тварин потрапили гепарди, тигри, леви, ягуари, дикі коти, горили, шимпанзе, крокодили, черепахи, отруйні змії та комахи, вовки, лисиці, ведмеді, панди, бегемоти, дикі буйволи та дикі осли.

Утримання таких тварин дозволяється державою тільки у деяких випадках. Цирки, зоопарки та притулки, де живуть такі тварини, мають багато обов'язків щодо їхнього утримання, лікування та заходів безпеки.

Штрафи для власників собак у Єгипті

Для порушників передбачено штраф — від 10 000 єгипетських фунтів (323 долари) лише за перебування у громадському місці з твариною без ліцензії.

Якщо ж тварина нанесе травми іншій тварині або людині, це вже буде каратися позбавленням волі на строк до 6 років. Якщо напад собаки призведе до незворотних наслідків, до тюремного терміну додасться ще 3 роки. У разі смерті від нападу собаки мінімальне покарання для її власника складе 10 років.

Зауважимо, влада Єгипту вирішила посилити контроль за володінням і розведенням собак після трагедії, що сталася в лютому 2023 року. Тоді пітбуль напав на людину в житловому комплексі та загриз її до смерті.