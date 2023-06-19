Хазяїн жартома сказав, що він "вдячний за те, що ведмідь був шанобливим гостем". Жінка, яка мешкає по сусідству зафільмувала, як хижак намагається вибратись із будинку її сусіда.

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Вона дуже перелякалася, тому викликала поліцію. Її сусіда не було вдома, коли ведмідь проник до його будинку.

Після інциденту ведмідь завис на вікні другого поверху, роздумуючи, чи варто йому стрибати. Однак тварина вирішила, що занадто високо, і вирішила повернутися всередину дому. Ведмідь спустився на перший поверх, а згодом зник у лісі.

У США ведмідь заліз до будинку та вкрав відбивні / Фото Heidi Hannah

Власник будинку Раян Макфарлейн був приголомшений, коли дізнався, що непроханий гість проник до його будинку, поки він був на роботі.

Ведмідь вчепився кігтями у вікно і просто вирвав його, заліз всередину і поласував моїми свинячими відбивними, які я готував на вечерю того вечора, забрав деякі закуски з комори та перекинув рослини,

– розповів він.

Відомо, що тварина перекусила свинячими відбивними та ласощами з шафи. Йому навіть вдалося помилково зачинитися у ванній кімнаті на деякий час.

Як ведмідь крав відбивні: дивіться відео

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