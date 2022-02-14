Влюбленные пингвины: украинские полярники сделали невероятные фото птиц в Антарктиде

Сейчас в Антарктиде царит весна, поэтому у пингвинов возле станции "Академик Вернадский" начался брачный сезон. Полярники подготовили подборку "влюбленных" пингвинов специально ко Дню Святого Валентина.

Субантарктические пингвины уже стали визитной карточкой станции "Академик Вернадский". Каждую весну они возвращаются туда на брачный сезон.

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Как ухаживают за пингвинами

Оказывается, у этих водоплавающих птиц есть собственные ритуалы ухаживания. Они уважительно кланяются друг другу.

Эти пингвины – однолюбы, и обычно создают пару на всю жизнь,

– рассказывают в Национальном антарктическом научном центре.

После брачного периода начнется создание семей и строительство гнезд. Для этого пингвины даже дерутся за камешки.

Смотрите замечательную подборку фото "влюбленных" пингвинов:



Фото Анны Соиной и Оксаны Савенко



Фото Анны Соиной и Оксаны Савенко



Фото Оксаны Савенко



Фото Анны Соиной и Оксаны Савенко



Фото Анны Соиной и Оксаны Савенко

Ранее в НАНЦ опубликовали видео того, как смешно пингвины выпрыгивают на берег.

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Текст сообщения:

К сегодняшнему замечательному празднику подготовили вам подборку фото наших влюбленных пингви.

Это Субантарктические пингвины, которые ежегодно возвращаются к "Вернадскому" весной именно на брачный сезон. Так что полярники постоянно наблюдают их ухаживания (это уважительные поклоны друг другу), создание семей, построение гнезд (когда они даже дерутся за камешки), откладывание яиц и, конечно, появление малышей. Кстати, эти пингвины – однолюбы и обычно создают пару на всю жизнь.