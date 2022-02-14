По словам Омики Мэйнен, во время бега собаки становятся веселее, а на их мордашках можно увидеть радость. Вот почему ей так нравится заниматься таким типом съемок.

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"Нужно быть очень быстрым, чтобы показать нужный момент в движении. Я всегда редактирую свои фотографии. Конечно, не сильно, потому что мне нравится естественный стиль. В основном я редактирую освещение и тени, чтобы создать контраст", – отметила Омика Мэйнен.

Кроме того, она рассказала, что увлекается съемкой с детства, однако свой первый профессиональный фотоаппарат купила всего несколько лет назад. Первой моделью для фотографий была ее собака Бо.

Работы девушки можно увидеть на ее странице в инстаграм. Там на Омику подписано более 21 тысячи человек.

Смотрите фотографии собак в движении от Омики Мейнен:

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