Известно, что Алекс Чех уже не первый год занимается созданием портретов домашних питомцев.

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По ее словам, один из ее любимых моментов при создании картины – результат рядом с оригиналом. "Это естественно, я ведь не только художница, но и любитель домашних животных", — отметила Чех.

"Поскольку я работаю по фотографиям, мне редко удается встретиться с любимцем, которого рисую. Именно поэтому увидеть его рядом с портретом — замечательная вещь. Это дает возможность увидеть, какой получилась картина. Кроме того, иногда мне интересно, узнают ли животные себя", – рассказала Алекс Чех.

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