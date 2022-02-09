Каждый год в Колорадо собираются сотни милых собак, чтобы праздновать свой "профессиональный праздник". В этом году туда приехало около 2000 собак с владельцами.
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Все участники праздника / Фото Andy Cross, The Denver Post
Праздник под названием "Голдены в Голдене" (Goldens in Golden) был приурочен к Национальному дню золотистого ретривера. Участникам праздника вручили яркие подарки: миски для собак и игрушки, которые понравятся песикам.
Все получили подарки / Фото Andy Cross, The Denver Post
Собакам и их владельцам предложили насладиться общением и играми и сделать фото на память в специальной фотозоне.
Ретриверы общаются / Фото Andy Cross, The Denver Post
Что известно о городе Голден
Это небольшой город в округе Джефферсон, штат Колорадо. В городке проживает 18 867 человек. Голден основали во время "золотой лихорадки", которая встряхнула США. Своим названием он обязан золотоискателю из США, которого звали Томас Л. Голден.
Источник: Википедия
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