После каждой прогулки, когда пес принимает "грязевые ванны", он еще и умудряется испачкать весь дом.
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Хозяева шутят, что четырехлапому срочно нужно научиться убирать за собой, тогда он сможет спокойно купаться в лужах. Однако по виду его довольной мордашки, кажется, что он очень счастлив таким играм.
Под видео люди активно оставляли свои комментарии:
- "Сколько теперь это все отмывать".
- "Пусть берет тряпку и все убирает".
- "Бедные хозяева. Проще нового пса купить, чем отмыть этого".
- "Веселый вечер будет у владельцев".
Смотрите видео: как выглядела собака после прогулки
Почему собаки играют в грязи
У многих собак это эхо памяти о времени, когда они охотились и жили в стае. Маскировка позволяла приблизиться к добыче раньше, чем стаю увидят.
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Причиной неожиданно проснувшегося инстинкта может быть шампунь, которым вы моете своего питомца. Обоняние у собаки устроено иначе, чем у человека. Возможно, запах шампуня для него слишком резкий и он пытается избавиться от него в болоте.