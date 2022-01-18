Из-за своей внешности и маленьких размеров померанский шпиц вызывает улыбки и восхищение у окружающих.
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Известно, что хозяином собаки является Йохан Ким из Южной Кореи. Именно он дал ему имя Сноубол, что в переводе с английского – снежный шарик.
По словам мужчины, когда он заводил щенка, не думал, что его любимец будет так популярен.
Смотрите фото Сноубол с инстаграм:
Собака оказалась очень игривой и любит быть в центре внимания. Несмотря на то, что в начале может показаться довольно застенчивым. Однако, когда он привыкает к новым людям, оказывается маленьким озорником.
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